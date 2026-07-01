English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp

Thứ Tư, 09:19, 01/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 1/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.

Dự và chủ trì hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú;  Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết Nguyễn Duy Ngọc.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lãnh đạo các vụ, viện thuộc các bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí bí thư, phó bí thư,.., lãnh đạo sở, ngành, đoàn thể của các tỉnh/thành ủy; ủy viên BCH đảng bộ xã, trưởng, phó ban, ngành đoàn thể, bí thư chi bộ khu dân cư, tổ dân phố, trưởng, phó cấp thôn trên toàn quốc... dự Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến tới 3.651 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, trụ sở các tỉnh, thành phố, trụ sở xã, phường, đặc khu trên toàn quốc với tổng số 557.099 đại biểu tham dự.

hoi nghi toan quoc so ket 1 nam van hanh mo hinh chinh quyen 3 cap hinh anh 1
Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp. Ảnh: VGP

Theo chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết Nguyễn Duy Ngọc trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp; nghe tham luận của đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương.

Hội nghị cũng sẽ tiến hành thảo luận về kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, từ đó đề ra giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình trong thời gian tới.

Trước đó, tại cuộc cuộc làm việc ngày 18/6 với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đánh giá phải toàn diện, khách quan, thực chất; không chỉ tập trung vào kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy mà phải làm rõ chất lượng vận hành sau sắp xếp, hiệu quả hoạt động và khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thực tiễn cho thấy, sau một năm triển khai, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền 3 cấp đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng.

Bộ máy hành chính các cấp được tinh gọn; tầng nấc trung gian được giảm bớt; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan từng bước được hoàn thiện; cơ chế phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh. Đây chính là cơ sở khẳng định chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền 3 cấp phù hợp với yêu cầu phát triển, tạo nền tảng đổi mới quản trị quốc gia và địa phương theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Mô hình chính quyền 3 cấp đang góp phần thay đổi tư duy quản trị. Nếu trước đây bộ máy chủ yếu được đánh giá qua việc tuân thủ quy trình thì nay tiêu chí đặt ra là chất lượng đầu ra và mức độ hài lòng của người dân. Từ tư duy “quản lý” sang tư duy “phục vụ”, từ chú trọng thủ tục sang hướng tới hiệu quả thực chất, đây được xem là chuyển biến mang ý nghĩa lâu dài nhất của cuộc cải cách.

chinh_quyen_dia_phuong_2_cap_thai_nguyen_phuong_tich_luong.jpg

Phân cấp mạnh, chính quyền địa phương 2 cấp phục vụ người dân tốt hơn

VOV.VN - Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thái Nguyên tạo chuyển biến trong tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính. Thẩm quyền được giao mạnh về cơ sở, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng cao, tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội

 

Ngọc Vũ/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đáp ứng yêu cầu phát triển mới
Hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đáp ứng yêu cầu phát triển mới

VOV.VN - Sáng 17/6, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp” theo hình thức trực tuyến.

Hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đáp ứng yêu cầu phát triển mới

VOV.VN - Sáng 17/6, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp” theo hình thức trực tuyến.

Hà Nội cần hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để lan tỏa ra cả nước
Hà Nội cần hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để lan tỏa ra cả nước

VOV.VN - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Hà Nội phát huy vai trò đầu tàu, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và lan tỏa các mô hình phát triển mới cho cả nước.

Hà Nội cần hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để lan tỏa ra cả nước

Hà Nội cần hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để lan tỏa ra cả nước

VOV.VN - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Hà Nội phát huy vai trò đầu tàu, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và lan tỏa các mô hình phát triển mới cho cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp sơ kết mô hình chính quyền 3 cấp
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp sơ kết mô hình chính quyền 3 cấp

VOV.VN - Chiều 2/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp sơ kết mô hình chính quyền 3 cấp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp sơ kết mô hình chính quyền 3 cấp

VOV.VN - Chiều 2/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội