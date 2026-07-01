Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp

Dự và chủ trì hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết Nguyễn Duy Ngọc.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lãnh đạo các vụ, viện thuộc các bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí bí thư, phó bí thư,.., lãnh đạo sở, ngành, đoàn thể của các tỉnh/thành ủy; ủy viên BCH đảng bộ xã, trưởng, phó ban, ngành đoàn thể, bí thư chi bộ khu dân cư, tổ dân phố, trưởng, phó cấp thôn trên toàn quốc... dự Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến tới 3.651 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, trụ sở các tỉnh, thành phố, trụ sở xã, phường, đặc khu trên toàn quốc với tổng số 557.099 đại biểu tham dự.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp. Ảnh: VGP

Theo chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết Nguyễn Duy Ngọc trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp; nghe tham luận của đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương.

Hội nghị cũng sẽ tiến hành thảo luận về kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, từ đó đề ra giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình trong thời gian tới.

Trước đó, tại cuộc cuộc làm việc ngày 18/6 với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đánh giá phải toàn diện, khách quan, thực chất; không chỉ tập trung vào kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy mà phải làm rõ chất lượng vận hành sau sắp xếp, hiệu quả hoạt động và khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thực tiễn cho thấy, sau một năm triển khai, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền 3 cấp đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng.

Bộ máy hành chính các cấp được tinh gọn; tầng nấc trung gian được giảm bớt; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan từng bước được hoàn thiện; cơ chế phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh. Đây chính là cơ sở khẳng định chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền 3 cấp phù hợp với yêu cầu phát triển, tạo nền tảng đổi mới quản trị quốc gia và địa phương theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Mô hình chính quyền 3 cấp đang góp phần thay đổi tư duy quản trị. Nếu trước đây bộ máy chủ yếu được đánh giá qua việc tuân thủ quy trình thì nay tiêu chí đặt ra là chất lượng đầu ra và mức độ hài lòng của người dân. Từ tư duy “quản lý” sang tư duy “phục vụ”, từ chú trọng thủ tục sang hướng tới hiệu quả thực chất, đây được xem là chuyển biến mang ý nghĩa lâu dài nhất của cuộc cải cách.