Hội nghị Ủy ban QP-AN Quốc hội 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia

Sáng nay (27/8), tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) đã khai mạc Hội nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia, với chủ đề: “Vai trò, trách nhiệm trong việc kiểm tra, theo dõi của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội 3 nước Campuchia – Lào – Việt Nam trong việc xây dựng, hợp tác và phát triển khu vực biên giới hòa bình và hữu nghị”.

Đoàn đại biểu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Việt Nam tham dự hội nghị do Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu.

Các đại biểu chụp ảnh tại Hội nghị.

Tại hội nghị này, các ủy ban đã thông tin về tình hình kinh tế- xã hội của mỗi nước, đánh giá kết quả hợp tác kinh tế - quốc phòng - an ninh và đối ngoại trong thời gian qua. Các đại biểu cũng trao đổi thông tin, đề ra phương hướng thực hiện việc giữ gìn an ninh dọc biên giới đồng thời nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của ủy ban trong việc theo dõi, kiểm tra và thúc đẩy hợp tác và phát triển khu vực biên giới an ninh và hữu nghị.



Phát biểu trong phiên khai mạc, ông Hung Neng, Chủ tịch Ủy ban Nội vụ, Quốc phòng và Công vụ của Quốc hội Vương quốc Campuchia nhấn mạnh, hội nghị có vai trò rất quan trọng, là dịp để thảo luận, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và tìm kiếm biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa các ủy ban của Quốc hội Campuchia – Lào – Việt Nam.

"Thông qua cuộc họp này, chúng ta càng khẳng định hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác tốt đẹp giữa ba nước, góp phần củng cố và xây dựng sự ổn định, an ninh trong khu vực và trên toàn thế giới” - ông Hung Neng nói.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Ngọc Khánh, Phó Chủ nhiệm ủy ban Quốc phòng- An ninh của Quốc hội Việt Nam khẳng định đây là thời điểm thuận lợi để các bên cùng nhau nhìn lại quá trình hợp tác, đánh giá những kết quả đã đạt được và những vấn đề cần tiếp tục thúc đẩy, tăng cường hợp tác trong thời gian tới cùng nhau chung tay góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình và hữu nghị.

Từ hoạt động thực tiễn của mình, các đại biểu 3 nước cũng chia sẻ những kinh nghiệm để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa 3 Ủy ban trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Qua đó thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị lâu đời giữa nhân dân các dân tộc, tiếp tục phát triển vì lợi ích của mỗi nước, của tam giác phát triển ba nước và mở rộng ra là lợi ích chung của khu vực, thế giới./.