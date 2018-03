Hôm nay, Thủ tướng và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức CH New Zealand

Nhận lời mời của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, ngày 11/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa New Zealand từ ngày 11 đến 14/3/2018. Đây là chuyến thăm chính thức New Zealand đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.









Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh New Zealand mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Việt Nam, thể hiện chính sách coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực; thông qua Việt Nam để tăng cường hơn nữa quan hệ New Zealand-ASEAN. Chính vì thế, chuyến thăm chính có ý nghĩa quan trọng đối với cả Việt Nam-New Zealand.

Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975. Ngay từ năm 2009, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện và năm 2015, hai nước ra Tuyên bố chung nhất trí tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện hướng tới Đối tác chiến lược.

Bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương-APEC 2017, Việt Nam và New Zealand cũng đã hoàn tất việc soạn thảo và ký Chương trình Hành động giai đoạn 2017-2020.

Nếu như về đối ngoại, New Zealand coi Việt Nam là nhân tố quan trọng trong chính sách đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thì về kinh tế, New Zealand đánh giá Việt Nam là một đối tác tiềm năng. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào New Zealand đứng thứ 19.

Năm ngoái, kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt hơn 900 triệu USD và hiện New Zealand là đối tác thương mại lớn thứ 31 của Việt Nam. Hiện, New Zealand có 28 dự án đầu tư ở Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt hơn 100 triệu USD.

New Zealand đã cam kết dành vốn ODA trong giai đoạn từ tháng 7/2015 đến tháng 6/2018 sẽ cung cấp cho Việt Nam gần 27 triệu đô la New Zealand, giúp Việt Nam thúc đẩy xóa đói giảm nghèo, phát triển nông nghiệp, y tế, giáo dục.

Điểm nhấn đáng chú ý khác trong quan hệ Việt Nam- New Zealand là giáo dục. Theo thống kê, có gần 3.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại New Zealand, đứng thứ 9 trong các quốc gia có sinh viên Việt Nam.

Trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, Việt Nam và New Zealand luôn dành sự ủng hộ tích cực lẫn nhau, trong đó có việc đàm phán, cùng thúc đẩy để đi đến ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vào ngày 8/3 vừa qua. Hai nước cũng đã thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)./.