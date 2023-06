Hơn 200 doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ 22-24/6/2023. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tới Việt Nam và Việt Nam là nước Đông Nam Á đầu tiên Tổng thống Hàn Quốc tới thăm sau khi nhậm chức vào tháng 5/2022.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 24/6. (Ảnh: TTXVN)

Trước thềm chuyến thăm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam Oh Young Ju trả lời phỏng vấn báo chí về những nội dung liên quan đến chuyến thăm và quan hệ hợp tác hai nước.

PV: Việt Nam-Hàn Quốc đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022. Với việc quan hệ hai nước được nâng lên một tầm cao mới, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol có ý nghĩa gì đặc biệt, thưa Đại sứ?

Đại sứ Oh Young Ju: Cuối năm 2022, hai nước đã nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Do đó, chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Hàn Quốc diễn ra ở thời điểm có ý nghĩa hết sức to lớn, năm đầu tiên hai nước chúng ta triển khai mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Đây sẽ là dịp lãnh đạo hai nước Việt Nam-Hàn Quốc cùng trao đổi về phương hướng, đề ra những tầm nhìn trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc; đồng thời cũng là dịp lãnh đạo hai nước cùng thống nhất với nhau về chương trình hành động nhằm triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp đã trải qua 3 thập kỷ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

PV: Dự kiến hàng trăm doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc sang thăm Việt Nam. Vậy, lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước sẽ được bàn thảo như thế nào trong khuôn khổ chuyến thăm, thưa Đại sứ?

Đại sứ Oh Young Ju: Thời gian qua, trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, lĩnh vực đóng vai trò quan trọng nhất là hợp tác về kinh tế. Hai nước đã hợp tác trên lĩnh vực này theo những phương hướng, hình thức hiệu quả nhất để hai nền kinh tế cùng hỗ trợ phát triển, bổ sung lẫn nhau.

Trong chuyến thăm này, sẽ có khoảng 205 doanh nghiệp của Hàn Quốc (trong đó bao gồm lãnh đạo của 5 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc), tháp tùng Tổng thống Yoon Suk Yeol thăm Việt Nam. Đây là số doanh nghiệp đông nhất trong các chuyến thăm nước ngoài gần đây của Tổng thống. Điều này cho thấy quan hệ hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại của hai nước đã và đang phát triển nhanh chóng, ấn tượng.

Hiện nay, bối cảnh khó khăn của khu vực và toàn cầu đã ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả hai nước. Do vậy, việc đông đảo doanh nghiệp Hàn Quốc cùng tháp tùng Tổng thống Yoon Suk Yeol tới Việt Nam cũng như tham gia nhiều hoạt động kinh tế đa dạng trong khuôn khổ chuyến thăm là cơ hội để lãnh đạo, doanh nghiệp hai nước cùng thảo luận các hình thức, tiềm năng hợp tác mới, từ đó, thúc đẩy hơn nữa hợp tác đầu tư, thương mại.

Nhìn lại thời gian qua, hợp tác về đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc chủ yếu tập trung xoay quanh lĩnh vực sản xuất, chế tạo. Tuy nhiên, Chính phủ cũng như doanh nghiệp hai nước gần đây đã nhận thức được tầm quan trọng của việc tìm ra những dự án, lĩnh vực hợp tác mới như: Ứng phó với biến đổi khí hậu, môi trường, chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi năng lượng.

Dự kiến, trong chuyến thăm này sẽ có mặt nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc liên quan đến những lĩnh vực trên.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam Oh Young Ju. (Ảnh: TTXVN)

Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng, thông qua chuyến thăm, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, văn hóa... cũng sẽ được thúc đẩy.

Hiện hai nước đang triển khai nhiều hình thức hợp tác, trao đổi thiết thực trong lĩnh vực ngoại giao và quốc phòng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế đang ngày càng được nâng cao. Việt Nam đang đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong các tổ chức quốc tế của khu vực, toàn cầu cũng như là các tổ chức thuộc Liên hợp quốc.

Chúng tôi hy vọng Việt Nam-Hàn Quốc sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương để góp phần vào ổn định, hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

PV: Xin Đại sứ cho biết Việt Nam nằm ở vị trí nào trong những ưu tiên chiến lược ngoại giao của Hàn Quốc?

Đại sứ Oh Young Ju: Chính quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol đã đề ra chiến lược ngoại giao mới, trong đó có mục tiêu trở thành quốc gia trung tâm toàn cầu để có thể đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Trong quá trình triển khai Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như Sáng kiến Đoàn kết ASEAN-Hàn Quốc (KASI) Chính phủ Hàn Quốc khởi xướng, đối tác quan trọng của Hàn Quốc chính là ASEAN. Đặc biệt, quốc gia đóng vai trò thắt chặt cũng như làm cầu nối giữa ASEAN với Hàn Quốc chính là Việt Nam.

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về kinh tế, ngoại giao, giao lưu nhân dân.

Chúng tôi mong muốn, thời gian tới Hàn Quốc sẽ cùng với Việt Nam trao đổi, thảo luận để thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực như: Kinh tế, an ninh, văn hóa, giao lưu nhân dân, viện trợ không hoàn lại (ODA).

Chuyến thăm lần này của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tới Việt Nam nhằm truyền tải một thông điệp quan trọng nữa; đó là, hai nước tiếp tục quyết tâm thúc đẩy quan hệ nhằm hướng tới tương lai, đem lại lợi ích cho người dân, trong đó đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy giao lưu nhân dân cũng như kiến tạo chính sách hỗ trợ thiết thực cho thế hệ trẻ hai nước.

PV: Trân trọng cảm ơn Đại sứ./.