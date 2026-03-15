Hơn 99% cử tri tại Cao Bằng và Lạng Sơn đã hoàn thành bỏ phiếu bầu cử

Tính đến 19h ngày 15/3, tổng số cử tri toàn tỉnh Cao Bằng đi bầu cử là 391.330/391.912, đạt tỷ lệ 99,85%. Có 33/56 xã, phường đã đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử. Toàn tỉnh Cao Bằng có 47 cử tri trên 100 tuổi, trong đó cử tri cao tuổi nhất là bà Hoàng Thị Tồng, dân tộc Mông, cư trú tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ năm nay đã 119 tuổi.

Ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 4, tổ bầu cử số 2, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh Cao Bằng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh diễn ra dân chủ, phấn khởi, trang nghiêm, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn trật tự, không xảy ra tình huống phức tạp. Các cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyền làm chủ của mình. Dư luận nhân dân đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử. Các ứng cử viên được giới thiệu bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần theo đúng quy định, nhận được sự quan tâm và tin tưởng của cử tri.

Còn tại tỉnh Lạng Sơn, tính đến 19h ngày 15/3, toàn tỉnh có 615.335/615.735 cử tri tham gia bỏ phiếu trên tổng số danh sách cử tri, đạt 99,94%.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí tới Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 6 khối Đại Thắng, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm của cử tri và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn đã diễn ra đúng quy định, an toàn, dân chủ và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Trong không khí hân hoan của ngày hội non sông, cử tri trong toàn tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Mỗi lá phiếu bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân vào Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031.