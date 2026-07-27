Hợp nhất 2 luật để khắc phục tình trạng "vốn chờ dự án" hoặc "dự án chờ vốn"

Khắc phục sự chia cắt giữa dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, thời gian qua, Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng thể chế hóa các chủ trương của Đảng, đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và chủ động của ngân sách địa phương.

Các luật cũng đã xử lý các vấn đề đáp ứng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bãi bỏ các nội dung không phù hợp với thực tiễn, giải quyết các bất cập, vướng mắc trong đầu tư công...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Tờ trình của Chính phủ. Ảnh: Quốc hội.

Tuy nhiên, việc tồn tại đồng thời 2 luật vẫn phát sinh nhiều điểm giao thoa về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thời gian giữa quy trình lập dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công, dẫn đến trùng lặp thủ tục, thiếu sự gắn kết giữa kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn. Một số quy định về phân bổ vốn, giao dự toán, chuyển nguồn cũng chưa thống nhất.

Vì vậy, Chính phủ cho rằng cần thiết phải hợp nhất 2 luật để xây dựng cơ chế quản lý tài chính công đồng bộ, thống nhất, giảm tối đa trình tự, thủ tục, thời gian và chi phí tuân thủ, đồng thời nâng cao hiệu quả huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng.

Theo Bộ trưởng, dự thảo luật được xây dựng trên quan điểm kế thừa tối đa các quy định hiện hành đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn, đồng thời tinh chỉnh để phù hợp yêu cầu hợp nhất và giảm thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, một trong những định hướng quan trọng của dự thảo luật lần này là hợp nhất kế hoạch đầu tư công trung hạn vào kế hoạch tài chính 5 năm; hợp nhất kế hoạch đầu tư công hằng năm vào dự toán ngân sách nhà nước; đồng thời thống nhất nguyên tắc, tiêu chí, định mức chi ngân sách đối với cả chi đầu tư và chi thường xuyên.

Dự thảo cũng sửa đổi trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong đánh giá hiệu quả đầu tư xuyên suốt các khâu; giao Chính phủ quy định chi tiết nhiều nội dung của Luật Đầu tư công hiện hành để tăng tính chủ động, linh hoạt (như tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B, C; trình tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư; gia hạn thời gian bố trí vốn...).

Bên cạnh đó, dự thảo luật sửa đổi một số nội dung về quản lý ngân sách nhà nước để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết.

Đánh giá kỹ tác động các phương án phân cấp và thẩm quyền

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành luật. Cơ quan thẩm tra cơ bản nhất trí tích hợp kế hoạch đầu tư công 5 năm vào kế hoạch tài chính 5 năm, thống nhất quy trình phân bổ, giao dự toán chi ngân sách với giao kế hoạch đầu tư công hằng năm.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Đối với thẩm quyền phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công từ ngân sách địa phương, dự thảo đưa ra 2 phương án: Hội đồng nhân dân quyết định danh mục và mức vốn từng dự án như hiện hành hoặc Hội đồng nhân dân quyết định tổng mức vốn, giao Ủy ban nhân dân phân bổ chi tiết.

Cơ quan thẩm tra đề nghị đánh giá kỹ tác động của từng phương án để bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tăng cường phân cấp, nâng cao tính chủ động trong điều hành và cơ chế kiểm soát quyền lực, công khai, minh bạch trong phân bổ vốn đầu tư công.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, với phạm vi quy định luật và nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết phân loại dự án đầu tư công nhóm A, B, C và một số trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, đa số ý kiến nhất trí với đề xuất của Chính phủ theo hướng luật quy định những nội dung mang tính nguyên tắc và thẩm quyền quyết định của Quốc hội. Các nội dung còn lại về tiêu chí, trình tự, thủ tục giao Chính phủ quy định chi tiết nhằm bảo đảm tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc hợp nhất 2 luật là bước đột phá quan trọng nhằm khắc phục tình trạng "vốn chờ dự án" hoặc "dự án chờ vốn". Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc hợp nhất không phải cộng cơ học 2 luật, mà phải "hợp nhất tư duy quản trị, quy trình quản lý và trách nhiệm đối với toàn bộ nguồn lực tài chính công của quốc gia".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Dự án luật cần tạo chuyển biến căn bản trong quản trị tài chính công, khắc phục tình trạng chia cắt, hướng tới 3 mục tiêu xuyên suốt: thống nhất quản lý, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao hiệu quả; đồng thời phân cấp, phân quyền đi đôi với xác định rõ trách nhiệm.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); đồng thời đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, cân nhắc tên gọi, đánh giá kỹ tác động để bảo đảm Luật sau khi ban hành có tính ổn định.

Về các định hướng lớn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật theo hướng tích hợp đồng bộ kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước, đồng thời làm rõ trình tự, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát các quy định về phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; bảo đảm phân cấp phải đi đôi với nguồn lực và không làm giảm vai trò giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất; giao Ủy ban Kinh tế và Tài chính chủ trì phối hợp hoàn thiện báo cáo thẩm tra chính thức trình Quốc hội.