Đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ vụ điểm 10 Toán ở Tuyên Quang

Kỳ vọng lớn trước Kỳ họp không thường lệ

Trình bày Báo cáo tóm tắt Công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 6/2026 tại phiên họp, bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cho biết, cử tri và nhân dân cả nước tiếp tục bày tỏ sự tin tưởng cao vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trình bày Báo cáo tóm tắt Công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 6/2026

Sự đồng thuận này thể hiện rõ nét trong công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Đặc biệt, kết quả triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhận được sự đánh giá rất cao từ cộng đồng. Những chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua tiếp tục củng cố kỷ cương và tăng cường niềm tin của nhân dân.

Về hoạt động của Quốc hội, bà Lê Thị Nga cho biết, cử tri đặc biệt quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội diễn ra vào tháng 8/2026 tới đây. Người dân mong đợi Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và thông qua nhiều dự án luật quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, hỗ trợ tối đa cho hoạt động của doanh nghiệp và đời sống người dân.

"Đối với công tác điều hành của Chính phủ, cử tri đồng thuận với kết quả bước đầu của việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Đồng thời, kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường hạ tầng công nghệ thông tin và bảo đảm tốt các điều kiện hoạt động ở cấp cơ sở", bà Lê Thị Nga cho hay.

Nỗi lo từ vụ điểm thi ở Tuyên Quang đến vấn nạn hàng giả, lừa đảo

Bên cạnh những mặt tích cực, báo cáo của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng chỉ ra hàng loạt vấn đề nổi cộm gây lo lắng trong dư luận xã hội.

Đáng chú ý là vụ việc bất thường về kết quả môn Toán tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang; việc xử lý các sai phạm liên quan đến xuất bản cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”.

Cử tri cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc trước tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là thực phẩm và thuốc giả. Tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm và diễn biến gia tăng của dịch bệnh sốt xuất huyết. Các vụ đuối nước trẻ em liên tiếp xảy ra; thiên tai cực đoan gây cháy rừng, lũ quét, sạt lở ở miền núi phía Bắc và sạt lở bờ sông tại một số tỉnh phía Nam. Tình hình hỏa hoạn tại các khu đô thị và các vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến phương tiện vận tải thủy chở khách du lịch tại nhiều địa phương trong thời gian gần đây.

Giải quyết thần tốc hàng trăm kiến nghị của cử tri

Báo cáo của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát chỉ rõ những con số cụ thể về kết quả tiếp nhận, phân loại và giải quyết các kiến nghị từ kỳ họp trước. Xử lý kiến nghị mới: Sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã tiếp nhận, phân loại và chuyển 855 kiến nghị đến các cơ quan Trung ương. Đến nay, dù chưa đến thời hạn nhưng đã có 74 kiến nghị được giải quyết, trả lời cụ thể cho cử tri.

Thực hiện kiến nghị kỳ trước: Cơ quan giám sát đã nhận được báo cáo kết quả thực hiện đối với 28 kiến nghị. Chính phủ và các bộ, ngành đã khẩn trương vào cuộc, ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh các lĩnh vực cử tri phản ánh.

Toàn cảnh phiên họp

Đối với tình hình khiếu nại, tố cáo, dù số lượng chung giảm so với tháng 5/2026 nhưng dự báo khiếu nại về đất đai sẽ tiếp tục "nóng" khi các dự án trọng điểm được tháo gỡ theo Nghị quyết 29 của Quốc hội. Ngoài ra, tranh chấp, khiếu kiện đông người về đầu tư tài chính vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Trong tháng, các cơ quan của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp 299 lượt người (với 280 vụ việc), trong đó có 10 lượt đoàn đông người. Qua đó, đã ban hành văn bản chuyển đơn đối với 24 vụ việc; hướng dẫn bằng văn bản 21 vụ việc; giải thích, thuyết phục công dân chấp hành pháp luật đối với 235 vụ việc. Trong số 2.569 đơn thư tiếp nhận, có 1.207 đơn đủ điều kiện xử lý (đã chuyển 345 đơn đến cơ quan thẩm quyền, ban hành 73 văn bản hướng dẫn/trả lời và nhận lại 82 văn bản phản hồi từ các cơ quan).

Đặc biệt, đối với các vụ việc phức tạp kỳ trước, 06 vụ việc đông người tại Vĩnh Long đã được rà soát đúng quy định pháp luật. Về vụ lừa đảo "Hợp đồng kỳ nghỉ", lực lượng Công an các địa phương đang phối hợp chặt chẽ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhằm bảo vệ quyền lợi người dân.

8 kiến nghị khẩn cấp gửi Chính phủ và Thủ tướng

Để giải quyết triệt để các vấn đề cử tri quan tâm, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương điều tra làm rõ vụ điểm thi môn Toán bất thường tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Bên cạnh đó, thanh tra, kiểm tra chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo hàng hóa (đặc biệt trên môi trường mạng); xử lý nghiêm minh các hành vi sản xuất hàng giả, thực phẩm và thuốc giả; tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch và xử lý triệt để các ổ dịch sốt xuất huyết phát sinh; rà soát toàn diện quy định về hoạt động xuất bản, xử lý nghiêm các sai phạm trong lĩnh vực này.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng đề nghị tập trung làm rõ, xử lý nghiêm và áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt từ các vụ lừa đảo "Hợp đồng kỳ nghỉ".

Đặc biệt, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, đặc biệt là các vụ việc đã có kết luận chấm dứt thụ lý nhưng công dân vẫn khiếu kiện kéo dài trên địa bàn Hà Nội.