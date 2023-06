Hợp tác quốc phòng là 1 trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam- Ấn Độ

Việt Nam và Ấn Độ nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh, chiến lược

VOV.VN - Trong hai ngày 9 và 10/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an đã có chuyến thăm chính thức Ấn Độ theo lời mời của Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval.