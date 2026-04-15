Kết luận về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương

Thứ Tư, 14:52, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh (Kết luận số 20-KL/TW, ngày 7/4/2026).

Kết luận nêu: Xem xét Tờ trình số 14-TTr/TU, ngày 30/01/2026 của Tỉnh uỷ Quảng Ninh xin chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh, Bộ Chính trị kết luận như sau: 

1. Đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, trong đó: Tập trung phát triển Quảng Ninh theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc; thực hiện tái cấu trúc không gian phát triển tích hợp đô thị, biển, đảo, biên giới, di sản thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh; chuyển từ tổ chức không gian phân tán sang tích hợp, từ địa giới hành chính sang hệ sinh thái đa trung tâm, mở và liên kết. Mở rộng không gian tăng trưởng, tạo đột phá với động lực tăng trưởng là khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; phát triển đồng bộ kinh tế xanh, kinh tế di sản, kinh tế biển, kinh tế biên giới, kinh tế ban đêm, công nghiệp văn hoá.

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng đường bộ, đường sắt cao tốc, sân bay, cảng biển và hạ tầng đô thị thông minh, kết nối các trung tâm đô thị lớn. Bảo đảm sự phát triển hài hoà, cân đối giữa các phường, xã, đặc khu; bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hoá. Tăng cường cải cách thể chế, đổi mới quản trị, xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 

2. Giao Đảng uỷ Quốc hội, Đảng uỷ Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp với tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trình Quốc hội xem xét, quyết định trong năm 2026.

dong_chi_tran_cam_tu_phat_bieu_tai_hoi_nghi.jpg

Bộ Chính trị thông qua kết luận kiểm tra tại Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (2/4), tại Đà Nẵng, Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị thông qua kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát đã chủ trì Hội nghị.

Theo PV/TTXVN
