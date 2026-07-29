Khai mạc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II năm 2026

Hội thi với sự tham gia của gần 200 báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc đến từ 21 đảng bộ, diễn ra đến hết ngày 30/7. Hội thi sẽ lựa chọn những báo cáo viên xuất sắc tham dự vòng chung khảo toàn quốc dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8 tới.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức hội thi phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức hội thi nhấn mạnh, hội thi là hoạt động cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chỉ đạo của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, tuyên truyền nghị quyết.

Trong bối cảnh công nghệ thông tin và mạng xã hội phát triển mạnh, công tác tuyên truyền miệng cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao trình độ, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, lan tỏa những giá trị tích cực.

Ông Phan Xuân Thủy biểu dương tinh thần tự học, tự nghiên cứu của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đồng thời khẳng định hội thi là dịp để giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đa dạng hóa phương pháp tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực II.

“Hội thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và ghi nhận tôn vinh đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở, là dịp để báo cáo viên, tuyên truyền viên trau dồi kiến thức, giao lưu học hỏi kỹ năng nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của mình thời gian tới”, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.