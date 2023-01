Khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng

Ngày 13/01/2023, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật nhiều cán bộ. Tại đây, Ban Bí thư quyết định khai trừ Đảng đối với ông Chử Xuân Dũng- nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chư Xuân Dũng bị khai trừ Đảng

Ban Bí thư kết luận: Ông Chử Xuân Dũng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nhận hối lộ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, để xảy ra vi phạm, khuyết điểm, tiêu cực, tham nhũng, gây thất thoát ngân sách nhà nước; vi phạm Quy chế làm việc, không thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 22/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng về tội “Nhận hối lộ”và “Đưa hối lộ”.

Ông Dũng bị khởi tố khi Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Ông Chử Xuân Dũng sinh năm 1973, quê quán huyện Đông Anh, Hà Nội. Ông là tiến sĩ Khoa học giáo dục; thạc sĩ Toán./.