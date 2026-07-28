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Khai trừ khỏi Đảng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Thứ Ba, 17:09, 28/07/2026
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VOV.VN - Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Hoàng Trung, Dương Thành Trung, Đỗ Trường Giang, Nguyễn Thế Minh, Nguyễn Phương Thảo.

Ngày 28/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy: 

Các đồng chí: Hoàng Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Dương Thành Trung, nguyên: Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau); Đỗ Trường Giang, nguyên: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai; Nguyễn Thế Minh, nguyên: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ xã Bình Liêu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh; Nguyễn Phương Thảo, nguyên: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

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Ông Hoàng Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Hoàng Trung, Dương Thành Trung, Đỗ Trường Giang, Nguyễn Thế Minh, Nguyễn Phương Thảo.

Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Văn Hiếu/VOV
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