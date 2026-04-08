Khai trừ khỏi Đảng nguyên Chủ tịch ACV Lại Xuân Thanh

Thứ Tư, 18:32, 08/04/2026
VOV.VN - Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) Lại Xuân Thanh và Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nguyễn Tiến Việt vừa bị khai trừ khỏi Đảng.

Ngày 8/4/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 5 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Quang cảnh kỳ họp

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm tại các Đảng bộ địa phương, đơn vị: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và tỉnh Ninh Bình, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:

Các cá nhân: Vũ Thế Phiệt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Lại Xuân Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; Nguyễn Tiến Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam; Lê Văn Hà, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Cựu Chủ tịch ACV Lại Xuân Thanh

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các cá nhân: Lại Xuân Thanh, Nguyễn Tiến Việt và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các cá nhân Vũ Thế Phiệt, Lê Văn Hà.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên khác có liên quan.

Cũng tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác.

Cơ quan điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can với ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ông Phiệt, Phó Tổng Giám đốc ACV Nguyễn Tiến Việt cũng bị khởi tố với cùng tội danh Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Thông tin trên được ACV công bố, đồng thời đơn vị cho biết ông Phiệt và ông Việt bị bắt tạm giam do nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu được trúng thầu.

Trọng Phú/VOV.VN
Khai trừ Đảng cựu Phó Viện trưởng VKSND thành phố Huế
VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Huế vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với một đảng viên vi phạm, bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Khai trừ Đảng Phó Bí thư xã lái xe gây tai nạn nghiêm trọng ở Lào Cai
VOV.VN - Chiều 14/8, Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất thi hành kỷ luật ông Lò Văn Mạnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng, nhiệm kỳ 2025-2030; Đại biểu HĐND xã Phong Dụ Thượng, nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Cảnh cáo 1 Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, khai trừ Đảng cựu Phó Chủ tịch Hưng Yên
VOV.VN - Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Võ Chí Công, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Bật Khách và ông Lê Ngọc Sỡi.

