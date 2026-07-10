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Khai trương Nhà lưu niệm nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ

Thứ Sáu, 17:48, 10/07/2026
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VOV.VN - Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày sinh nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ, ngày 10/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khai trương, trưng bày Nhà lưu niệm vị trí thức yêu nước tiêu biểu, chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, sinh ngày 10/7/1910 tại tỉnh Chợ Lớn - nay là tỉnh Tây Ninh. Trong quá trình hoạt động cách mạng, ông từng đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng như Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

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Khai trương nhà lưu niệm nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ.

Đối với vùng đất Phú Yên, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk, luật sư Nguyễn Hữu Thọ có dấu ấn đặc biệt. Sau thời gian bị chính quyền Sài Gòn quản thúc tại Phú Yên, ngày 30/10/1961, ông được quân và dân địa phương giải thoát, trở về căn cứ cách mạng để tiếp tục đảm nhận những trọng trách của đất nước. Từ đó, Phú Yên trở thành "quê hương thứ hai" gắn bó sâu nặng với ông. 

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Nhà lưu niệm tại phường Tuy Hoà, trưng bày 161 hình ảnh, 152 hiện vật gốc, 6 bảng trích cùng nhiều tư liệu quý.

Nhà lưu niệm tại phường Tuy Hoà, trưng bày 161 hình ảnh, 152 hiện vật gốc, 6 bảng trích cùng nhiều tư liệu quý, tái hiện cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và nghĩa tình giữa ông với vùng đất Phú Yên.

Lễ khai trương Nhà lưu niệm là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tri ân những cống hiến to lớn của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

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Nhà lưu niệm góp phần giáo dục truyền thống đến thế hệ trẻ.

Dịp này, Ban Tổ chức trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập tại Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, thuộc các phường Bình Kiến và Tuy Hòa.

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
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