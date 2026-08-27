Khẩn trương ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội

Văn bản nêu, tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội đã thông qua 20 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật do Chính phủ trình.

Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc sáng 3/8

Để triển khai thi hành nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các nghị định, quyết định quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất.

Trên cơ sở dự thảo văn bản quy định chi tiết được trình kèm hồ sơ các dự án luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chỉ đạo việc tổ chức soạn thảo, hoàn thiện ngay các dự thảo văn bản, đặc biệt là văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực sớm.

Đồng thời chỉ đạo hoàn thiện Danh mục văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết thuộc trách nhiệm chủ trì của Bộ, cơ quan ngang Bộ, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 30/8/2026 để tổng hợp

"Quán triệt nguyên tắc mỗi luật, nghị quyết chỉ ban hành 1 văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để quy định chi tiết, trường hợp cần ban hành nhiều hơn 1 văn bản thì phải thuyết minh rõ về sự cần thiết, cơ sở, lý do đề xuất và chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về nội dung đề xuất", văn bản số 8800 nêu rõ.

Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/9/2026.

Trong đó rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực sớm.

Thực hiện nghiêm chủ trương về hạn chế ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật theo Kết luận số 09-KL/TW ngày 10/3/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, tổ chức thẩm định ngay đối với những hồ sơ dự thảo nghị định, quyết định quy định chi tiết cần ban hành sớm để bảo đảm có hiệu lực đồng thời với các luật, nghị quyết theo đề nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công phụ trách, trực tiếp chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ động tổ chức xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết, nhất là văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực sớm, bảo đảm văn bản quy định chi tiết được ban hành có hiệu lực cùng thời điểm với luật, nghị quyết, kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm ban hành.

Kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI VOV.VN - Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; đồng thời xem xét, quyết định thông qua 7 nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước.