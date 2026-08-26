Thủ tướng: Tuyệt đối không để phát sinh tiêu cực trong xây dựng pháp luật

Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để xuất hiện "lỗ hổng", "khoảng trống" để bị lợi dụng, phát sinh tiêu cực hay cài cắm "lợi ích nhóm"; đồng thời không đưa vào luật những chính sách chưa được đánh giá tác động đầy đủ hoặc không trực tiếp phục vụ mục tiêu sửa đổi.

Tại phiên họp, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến đối với 11 dự án luật: (1) Luật Đấu thầu (sửa đổi); (2) Luật về văn bản quy phạm pháp luật; (3) Luật An ninh dữ liệu; (4) Luật Định danh và xác thực điện tử; (5) Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); (6) Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); (7) Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); (8) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; (9) Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; (10) Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; (11) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị rà soát kỹ tính hợp hiến, hợp pháp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi; không đưa vào các dự án những chính sách chưa được đánh giá đầy đủ hoặc không trực tiếp phục vụ mục tiêu sửa đổi; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Ủy ban TVQH, báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp cuối năm.

Với dự án Luật An ninh dữ liệu, Thủ tướng lưu ý cần tránh gây lúng túng khi một dữ liệu đồng thời thuộc nhiều tiêu chí phân loại, bảo đảm yêu cầu đối chiếu kỹ thuật giữa các hệ thống tiêu chí phục vụ mục đích quản lý khác nhau; rà soát, giải trình đầy đủ về cơ chế kiểm soát chuyển dữ liệu xuyên biên giới theo cấp độ rủi ro, bảo đảm tương thích với các cam kết quốc tế; thống nhất điều kiện, thẩm quyền, thời hạn áp dụng biện pháp khẩn cấp có tính chất hạn chế quyền quản lý, sở hữu dữ liệu của tổ chức, cá nhân và quyền bảo vệ tính riêng tư về dữ liệu của cá nhân.

Với dự án Luật Định danh và xác thực điện tử, Thủ tướng yêu cầu chỉ quy định bắt buộc định danh và xác thực điện tử đối với những đối tượng cần thiết; nghiên cứu quy định chặt chẽ các nội dung về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng; thời hạn lưu trữ lịch sử danh tính và nhật ký xác thực phù hợp để tránh phát sinh chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp.

Về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), Thủ tướng lưu ý nội dung đấu giá quyền sử dụng khu vực biển và các phương thức phân bổ nguồn lực biển. Đối với những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền quốc gia phải đánh giá đầy đủ tác động và bảo đảm thống nhất với pháp luật về đầu tư, điều ước quốc tế và cam kết quốc tế của Việt Nam.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, cần nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến xác đáng của cộng đồng doanh nghiệp về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, vấn đề sản xuất và tái chế phế thải, sử dụng nước sau xử lý....

Về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Thủ tướng yêu cầu rà soát, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm; hoàn thiện cơ chế quản lý dựa trên mức độ rủi ro, tăng hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc; rà soát thủ tục công bố, đăng ký, kiểm nghiệm theo hướng đơn giản, minh bạch, khả thi; bổ sung quy định phù hợp để quản lý kinh doanh thực phẩm trên môi trường số, thương mại điện tử; nâng cao hiệu quả cảnh báo, thu hồi và xử lý thực phẩm không an toàn.

Với dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu bổ sung quy định về nguyên tắc thực hiện hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác bảo đảm phù hợp Hiến pháp, các luật liên quan và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bổ sung đánh giá tác động, xác định rõ khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, khả năng chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế để thực hiện các chính sách tại dự thảo Luật.

Về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), cần có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ tránh xảy ra các vi phạm, tiêu cực; nghiên cứu, bổ sung các quy định về giải quyết tranh chấp trong đấu thầu quốc tế, kế hoạch đấu thầu tổng thể, chỉ định thầu, chỉ định nhà đầu tư, quy định chuyển tiếp, cơ chế giám sát, kiểm tra, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả, đúng thẩm quyền và không lạm dụng chính sách...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2026

Về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, Thủ tướng yêu cầu rà soát, thống nhất các quy định về "phí", "giá dịch vụ"; rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, khả thi, không gây gián đoạn hoạt động hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đang tham gia thị trường và không để khoảng trống pháp lý...

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Thủ tướng yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo hộ giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Khoa học và Công nghệ; nghiên cứu kỹ ý kiến của các đối tác quốc tế.

Về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Thủ tướng đề nghị bổ sung quy định về phạm vi điều chỉnh, quan điểm và tính chất "chuỗi giá trị" của công nghiệp văn hóa; xác định rõ nội hàm các chính sách về tài sản trí tuệ, tín dụng dựa trên tài sản trí tuệ, phát triển hạ tầng công nghiệp văn hóa.

Về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát kỹ việc cắt giảm các hình thức văn bản, bảo đảm có lộ trình phù hợp, khả thi; thống nhất việc bổ sung yêu cầu đánh giá nguy cơ chính sách bị lợi dụng để tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong quá trình soạn thảo.

Thủ tướng chỉ đạo chuẩn bị các dự án luật dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XVI bảo đảm chất lượng, tiến độ và chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Bộ, cơ quan liên quan, lắng nghe các ý kiến chuyên gia trong quá trình thẩm tra, hoàn thiện dự án luật; tập trung nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết, chấm dứt tình trạng chậm ban hành, không để phát sinh khoảng trống pháp lý.