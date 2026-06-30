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Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch, hướng tới đô thị trực thuộc Trung ương

Thứ Ba, 21:05, 30/06/2026
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VOV.VN - Chiều 30/6, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công bố Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của quy hoạch mới là đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh, Khánh Hòa mở rộng không gian phát triển với hơn 8.700 km² đất liền, 65 đơn vị hành chính cấp xã cùng vùng biển rộng lớn. Quy hoạch được xây dựng chặt chẽ, bám sát Luật Quy hoạch năm 2025 và tiếp thu sâu sắc ý kiến từ các bộ, ngành Trung ương cùng nhân dân.

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Các đại biểu tham dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

Theo quy hoạch, Khánh Hòa định hướng trở thành đầu mối kết nối vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, lấy trục Nha Trang - Đà Lạt làm hạt nhân để hình thành không gian liên kết “Biển - Cao nguyên”. Mô hình phát triển của Khánh Hòa được xác định rõ ràng theo công thức: “1 tầm nhìn chung - 2 trục kết nối - 3 cực tăng trưởng - 4 trụ cột động lực”. Trong đó, 4 trụ cột phát triển của Khánh Hòa bao gồm: du lịch chất lượng cao; đổi mới sáng tạo và dịch vụ số; sản xuất công nghệ hàng hải; công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao…

Phân tích sâu hơn về định hướng này, ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Về lĩnh vực năng lượng, tập trung phát triển các loại hình năng lượng mới, năng lượng tái tạo, trong đó, có năng lượng hạt nhân tại phía Nam tỉnh Khánh Hòa. Về định hướng phát triển đô thị, nông thôn, trước năm 2030, tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, hình thành 21 đô thị, trong đó có 5 đô thị loại 2 và phấn đấu tiêu chí, tiêu chuẩn đạt đô thị loại 2 và 16 đô thị loại 3”.

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Khánh Hòa hướng đến là đô thị trực thuộc Trung ương

Về tầm nhìn đến năm 2050, Khánh Hòa phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, phát triển xanh và ngang tầm khu vực châu Á. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh, việc công bố quy hoạch không phải là điểm kết thúc mà là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Sự thành công phải được đo bằng các dự án hiệu quả và sự thay đổi tích cực trong đời sống nhân dân.Tỉnh Khánh Hòa cam kết phát triển nhanh nhưng bền vững, kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên và di sản để lấy tăng trưởng trước mắt.

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Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị

Để tạo niềm tin cho dòng vốn đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng khẳng định: “Tiếp tục tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong cản trở phát triển, nhất là các vấn đề về quy hoạch, đất đai, đầu tư, giải phóng mặt bằng và thủ tục hành chính. Quy hoạch đã mở ra không gian phát triển. Nhiệm vụ của chúng ta là phải thực hiện điều đó, đồng thời là đối với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư thì tôi mong các quý vị xem xét bản quy hoạch này là cơ sở yên tâm để đầu tư lâu dài tại Khánh Hòa”.

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Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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