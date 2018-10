Khóa họp lần thứ 21 Ủy ban liên Chính phủ Việt - Nga

Trong chương trình công tác tại LB Nga từ ngày 28 đến 31/10, ngày 29/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Maksim Akimov đã đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 21 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga.

Phiên họp với thành phần hẹp

Tham dự Khóa họp có đại diện nhiều bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước. Về phía Việt Nam, có Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các Bộ Công Thương, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Khoa học và Công nghệ; Lãnh đạo một số địa phương như Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Kạn và Hà Tĩnh. Tham dự Khóa họp còn có đại diện các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Tập đoàn FPT, Tổng công ty Lũng Lô….

Hai bên đã rà soát tình hình thực hiện Biên bản Khóa họp lần thứ 20 Ủy ban liên Chính phủ, trao đổi và thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó có việc triển khai các thỏa thuận cấp cao đạt được trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 9/2018 vừa qua.

Hai bên đánh giá cao hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga phát triển năng động thời gian qua với việc triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á – Âu (mà Nga là thành viên). Theo đó kim ngạch thương mại Việt – Nga đã đạt 3,55 tỷ USD năm 2017, tăng 31% so với năm 2016. Kim ngạch thương mại song phương trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 3,4 tỷ USD, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm 2017. Hợp tác đầu tư giữa hai nước tiếp tục được mở rộng, đặc biệt với các dự án đầu tư lớn của Việt Nam sang Nga.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, hai bên cho rằng hợp tác Việt – Nga còn nhiều tiềm năng để phát triển, đặc biệt là những lĩnh vực hai bên có thế mạnh như năng lượng, nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo…

Hai đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ đã tập trung trao đổi về các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác Việt – Nga trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, đặc biệt về thương mại và đầu tư, công nghệ thông tin, hạ tầng giao thông vận tải, tài chính và ngân hàng, năng lượng, khoa học và giáo dục – đào tạo…

Về thương mại, hai bên nhất trí xem xét, tháo gỡ các rào cản phi thuế quan trong xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là nông, thủy, hải sản, qua đó nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD vào năm 2020 như mục tiêu lãnh đạo hai nước đề ra.

Về tài chính – ngân hàng, hai bên đã trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy giao dịch song phương bằng đồng nội tệ.

Đối với lĩnh vực năng lượng, hai bên khẳng định tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án dầu khí giữa hai nước, cũng như mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như cung cấp khí hóa lỏng (LNG) và điện khí.

Hai bên cũng tập trung trao đổi về các dự án hợp tác hạ tầng giao thông triển vọng, đặc biệt là giao thông đường sắt tại Việt Nam.

Hai Phó Thủ tướng ký biên bản khóa họp lần thứ 21 Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam-LB Nga

Hai bên nhất trí sẽ duy trì phối hợp thường xuyên, bảo đảm thực hiện hiệu quả Biên bản Khóa họp lần thứ 21 Ủy ban liên Chính phủ và thống nhất tiến hành Khóa họp tiếp theo tại Việt Nam vào năm 2019.

Kết thúc Khóa họp, hai Phó Thủ tướng đã ký Biên bản Khóa họp lần thứ 21 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật, cũng như chứng kiến Lễ ký kết một số thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp và tổ chức hai nước về ngân hàng, viễn thông, giáo dục và đào tạo.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Nga và Việt Nam, cả Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Maksim Akimov đều khẳng định Khoá họp lần thứ 21 đã thành công tốt đẹp. Hai bên đã có những trao đổi thẳng thắn, cởi mở, thực chất và toàn diện về từng lĩnh vực hợp tác chính giữa hai nước, qua đó đưa ra nhiều giải pháp để thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hai Phó Thủ tướng cũng cho biết, hợp tác Việt – Nga còn nhiều tiềm năng để phát triển, do đó hai bên xác định sẽ cùng nhau hợp tác chặt chẽ hơn trong bối cảnh của Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư./.