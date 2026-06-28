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Khởi công 2 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê ở Hưng Yên

Chủ Nhật, 12:32, 28/06/2026
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VOV.VN - Sáng nay (28/6), tỉnh Hưng Yên tổ chức khởi công 2 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái (xã Thái Thụy) và phường Phố Hiến. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ khởi công.

Dự án nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội phường Phố Hiến Công ty Cổ phần Vinhomes, thuộc Tập đoàn Vigroup làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 31ha. Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án gồm khoảng 5.500 căn hộ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho gần 12.000 người. Trong đó, công trình nhà ở cho thuê khi hoàn thành sẽ bổ sung nguồn cung nhà ở cho người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng có nhu cầu trên địa bàn tỉnh.

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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân, người lao động Khu công nghiệp Liên Hà Thái. Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Còn dự án nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội Khu công nghiệp Liên Hà Thái tại xã Thái Thụy có tổng diện tích 52ha. Trong đó, công trình Nhà ở cho thuê khu số 1 có diện tích xây dựng gần 3.200m2 gồm 3 khối nhà ở dạng chung cư cao 6 tầng dự kiến cung cấp 320 căn hộ cho thuê. Công trình Nhà ở xã hội khu số 2 có quy mô 6.9ha. Tổng mức đầu tư 1.595 tỷ đồng gồm 7 tòa nhà ở dạng chung cư cao 9 tầng dự kiến cung cấp 1.700 căn hộ đáp ứng nhu cầu cho khoảng 3.800 người. Diện tích căn hộ tại khu Nhà ở xã hội có 2 loại là 35m2 và 55m2.

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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tặng quà công nhân tại công trường xây dựng Khu nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái. Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Ông Nguyễn Minh Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Green i - Park, chủ đầu tư dự án - cho biết, thời gian dự kiến thi công là 2 năm kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất. “Chúng tôi cam kết tập trung mọi nguồn lực để triển khai công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, thân thiện với môi trường. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái khu công nghiệp xanh và thông minh, góp phần cùng tỉnh Hưng Yên xây dựng môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn, cạnh tranh và phát triển bền vững. Chúng tôi tin rằng mỗi căn hộ được xây dựng hôm nay sẽ là một mái ấm của ngày mai. Mỗi khu lưu trú là một điểm tựa để các chuyên gia yên tâm cống hiến. Mỗi công trình được hoàn thành sẽ góp thêm niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh Hưng Yên và của đất nước Việt Nam”, Ông Nguyễn Minh Hưng khẳng định.

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Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành xây dựng hơn 6.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 và hơn 56.000 căn giai đoạn 2026 - 2030. Cùng với việc phát triển nhà ở xã hội, tỉnh cũng chú trọng đầu tư các công trình nhà ở cho thuê để góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động và tạo môi trường sống văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển bền vững ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến. Ảnh: VGP/Phương Nguyên

“Với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự quyết tâm của tỉnh, sự nỗ lực của doanh nghiệp, chủ đầu tư cùng sự đồng hành của nhân dân, các dự án sẽ sớm hoàn thành và đưa vào khai thách sử dụng, góp phần nâng cao đời sống cho người lao động. Tạo động lực để tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Căn cứ vào nhu cầu thực tế, tỉnh sẽ sẽ tiếp tục chỉ đạo phát triển những khu nhà ở cho thuê trong thời gian tới, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân, người lao động có nhu cầu sử dụng đối với nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh”, ông Nguyễn Mạnh Quyền cho biết thêm.

Thành Trung/VOV1
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