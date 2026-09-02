Khơi dậy sức mạnh lòng dân để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường

VOV.VN - Lào Cai bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và hợp nhất địa giới, vai trò MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030 càng có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Đặc biệt là “khơi dậy sức mạnh Nhân dân” - nền tảng để Lào Cai phát triển vững chắc, hướng tới mục tiêu “xanh - bản sắc - hạnh phúc”.
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VOV.VN - Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã tạo dựng được nền tảng phát triển quan trọng. Nhưng để đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào 2045, đổi mới mô hình phát triển là đòi hỏi tất yếu để đất nước thực sự bứt phá.
VOV.VN - Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã tạo dựng được nền tảng phát triển quan trọng. Nhưng để đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào 2045, đổi mới mô hình phát triển là đòi hỏi tất yếu để đất nước thực sự bứt phá.
VOV.VN - Chiều 25/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Vanhxay Phongsavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Trung ương Lào và Đoàn nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
VOV.VN - Chiều 25/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Vanhxay Phongsavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Trung ương Lào và Đoàn nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
VOV.VN - Nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam – Singapore lần thứ nhất từ ngày 24-25/8.
VOV.VN - Nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam – Singapore lần thứ nhất từ ngày 24-25/8.