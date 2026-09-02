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Khơi dậy sức mạnh lòng dân để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường

Thứ Tư, 06:00, 02/09/2026
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VOV.VN - Sức mạnh của cách mạng Việt Nam bắt nguồn từ nhân dân, được nhân lên bởi tinh thần đại đoàn kết và những quyết sách đúng đắn. Bước vào giai đoạn phát triển mới, khơi dậy sức mạnh lòng dân, cùng đột phá về thể chế là những yếu tố quan trọng để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường.

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Khơi dậy sức mạnh nhân dân - nền tảng phát triển Lào Cai xanh, bản sắc, hạnh phúc

VOV.VN - Lào Cai bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và hợp nhất địa giới, vai trò MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030 càng có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Đặc biệt là “khơi dậy sức mạnh Nhân dân” - nền tảng để Lào Cai phát triển vững chắc, hướng tới mục tiêu “xanh - bản sắc - hạnh phúc”.

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