Không để phát sinh thêm thủ tục hành chính sau khi cắt giảm

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn số 731/TTg-CĐS ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả 11 Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh (ĐKKD) và cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, các bộ, cơ quan ngang bộ phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phương án cắt giảm, phân cấp TTHC đã được phê duyệt; rà soát các thủ tục đã phân cấp nhưng vẫn yêu cầu xin ý kiến cấp trên để xử lý dứt điểm, bảo đảm phân cấp thực chất.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ, bố trí đủ nguồn lực được giao để giải quyết các TTHC đã được phân quyền, phân cấp cho địa phương, bảo đảm thông suốt, không gián đoạn, chậm trễ đối với cá nhân, tổ chức.

Các cơ quan cũng phải chuẩn hóa quy trình điện tử, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống của địa phương; mở rộng sử dụng dữ liệu đã có để thay thế thành phần hồ sơ, giấy tờ người dân, doanh nghiệp phải nộp.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ chế hậu kiểm trên cơ sở quản lý rủi ro; rà soát, sửa đổi hoặc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đồng bộ với việc cắt giảm TTHC, ĐKKD, bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan kiểm soát chặt quá trình xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, không để phát sinh thêm TTHC, ĐKKD sau khi đã cắt giảm, đồng thời ngăn chặn việc hình thành các thủ tục hành chính dưới hình thức gián tiếp thông qua quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình nội bộ hoặc các yêu cầu hành chính khác.

Đối với địa phương, UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu bố trí đủ nguồn lực để tiếp nhận, giải quyết các TTHC đã được phân cấp; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đào tạo đội ngũ cán bộ và tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, tự đặt thêm thành phần hồ sơ hoặc quy trình giải quyết ngoài quy định.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện của các bộ, ngành, báo cáo Thủ tướng trước ngày 5/7/2026. Bộ Nội vụ chủ trì rà soát, sắp xếp biên chế phù hợp với khối lượng công việc được phân cấp, nhất là ở cấp xã, đồng thời nghiên cứu đề xuất điều chỉnh biên chế gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.