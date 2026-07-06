Kiểm tra phải đi trước một bước, giám sát phải mở rộng

Sáng 6/7, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Nguyễn Long Hải trình bày báo cáo tóm tắt công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo báo cáo sơ kết, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn Đảng bộ quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tham mưu hoàn thành khối lượng lớn công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ nổi bật là: Thứ nhất, tham mưu tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng và triển khai thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các chủ trương, nghị quyết mới, quan trọng của Đảng.

Thứ hai, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác dân vận có nhiều đổi mới, đạt kết quả rõ nét, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện Nghị quyết XIV của Đảng được thực hiện kịp thời, nghiêm túc. Công tác định hướng tư tưởng, nắm bắt dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt nhiều kết quả tích cực.

Thứ ba, công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được chủ động triển khai, bảo đảm đúng quy định và Điều lệ Đảng. Việc kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác thi đua khen thưởng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ đạt kết quả thiết thực. Công tác cán bộ và đánh giá cán bộ tiếp tục được chú trọng, công tác quản lý đảng viên ngày càng chặt chẽ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoàng Ân

Thứ tư, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai kịp thời phù hợp với tình hình mới. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động quán triệt, tuyên truyền, triển khai, học tập, tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc quán triệt, thực hiện các quy định, kết luận của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; nhất là tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ năm, công tác lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được tăng cường; nhiều nhiệm vụ lớn, khó, phát sinh được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Công tác tham mưu phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan Trung ương được thực hiện chất lượng, kịp thời, góp phần quan trọng triển khai chủ trương, chính sách lớn của Đảng trong tình hình mới. Việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin được chỉ đạo thực hiện quyết liệt và hiệu quả.

Báo cáo cũng nêu rõ những khó khăn, hạn chế cần khắc phục như, có những nhiệm vụ mới, khó, đột xuất còn chưa bảo đảm chất lượng và tiến độ công việc. Công tác thông tin, báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề của một số đảng ủy trực thuộc còn chậm, chưa bảo đảm chất lượng, ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, báo cáo chung của Đảng bộ. Việc triển khai chuyển đổi số còn gặp khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Long Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Ân

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Nguyễn Long Hải cho biết, toàn Đảng bộ tập trung rà soát các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2026 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; đồng thời bám sát Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chương trình công tác năm 2026 của Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc để chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ; khẩn trương thực hiện hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 2, đồng thời tham mưu chuẩn bị chu đáo các đề án, nhiệm vụ, nội dung trình Hội nghị Trung ương 3, 4 và các nhiệm vụ theo chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, các nhiệm vụ xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; chuyển đổi số, cải cách hành chính trong Đảng; mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nhất là tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 3 cấp là những nhiệm vụ cần được tiếp tục với yêu cầu rất cao.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị toàn Đảng bộ tập trung thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ; trong đó nhiệm vụ cốt lõi là tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, kiểm tra phải đi trước một bước; giám sát phải được mở rộng; chủ động phát hiện những dấu hiệu vi phạm từ sớm, từ xa; kiên quyết ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không để phát sinh những việc phức tạp trong nội bộ; thực hiện nghiêm Kế hoạch khắc phục các hạn chế, thiếu sót đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận qua 2 đợt kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy; chuẩn bị, phối hợp tốt cho cuộc kiểm tra đợt 3; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 18 đoàn kiểm tra, giám sát có hiệu quả, chất lượng, hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát năm 2026 đúng yêu cầu đề ra.