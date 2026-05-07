"Kiên quyết không để buông lỏng quản lý nhà nước về PCCC, CNCH"

Sáng 7/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 47 ngày 25/6/2015; quán triệt triển khai Chỉ thị số 02 ngày 31/1/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) trong tình hình mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đồng chủ trì hội nghị. Sự kiện được kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong 10 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 47, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã đạt nhiều kết quả tích cực; từng bước nâng cao ý thức, kiến thức cho toàn dân và huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Việc xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH đã được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương chú trọng triển khai thực hiện với phương châm "Bốn tại chỗ", kịp thời phát hiện, xử lý đối với các vụ cháy nổ, sự cố, tai nạn ngay từ địa bàn, cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, tình hình cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tại hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở tập trung đông người. Một số vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là ở cấp cơ sở đối với công tác này còn hạn chế, chưa chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC và CNCH theo thẩm quyền…

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đại diện lãnh đạo Bộ Công an tại hội nghị

Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 02 của Ban Bí thư và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị này, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đưa ra Chương trình hành động gồm 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhiệm vụ chung và 65 nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí của các bộ, ngành, địa phương báo cáo cấp có thẩm quyền. UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương hỗ trợ công tác PCCC và CNCH giai đoạn 2026-2030, hằng năm bố trí kinh phí chi thường xuyên cho công tác PCCC và CNCH, báo cáo HĐND cùng cấp phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị

Cùng với đó là đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, mua sắm, trang bị phương tiện PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu thực tiễn; huy động nguồn lực xã hội hóa và khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp và tham gia vào công tác này.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tập trung nâng cao nhận thức chính trị, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác PCCC và CNCH với mục tiêu bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ sức khỏe, tính mạng, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của mỗi người dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở mỗi địa phương và của cả nước.

Đây là yếu tố nền tảng, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong thực tiễn; đồng thời cũng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, vai trò nòng cốt của các lực lượng chuyên trách và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Đại diện Hiệp hội PCCC phát biểu tại hội nghị

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị: "Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo phương châm "tiền kiểm bảo đảm, hậu kiểm thường xuyên". Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC và CNCH. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm liên thông cơ sở dữ liệu giữa các ngành, các cấp để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm, kiên quyết không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý nhà nước trong lĩnh vực này."

Đối với các kiến nghị, đề xuất tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương tiếp thu đầy đủ, phối hợp cùng Văn phòng Trung ương Đảng và các bộ, ngành liên quan tham mưu, đề xuất các giải pháp giải quyết cụ thể, kịp thời, nhất là những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách pháp luật.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy các bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 02 đến từng chi bộ, cán bộ, đảng viên và người dân; khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức thực hiện trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.