Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Philippines, dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thứ Năm, 12:29, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, trưa nay (7/5), Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Cebu, Philippines, tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48.

Đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Mactan-Cebu có Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Eduardo Oban Jr; Thống đốc tỉnh Cebu Pamela Baricuatro; Thị trưởng thành phố Lapu Cindi King-Chan; đại diện Ban tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN.

thu tuong le minh hung den philippines, du hoi nghi cap cao asean lan thu 48 hinh anh 1

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ và cũng là hội nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự trực tiếp.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 được tổ chức tại Cebu, Philippines từ ngày 7 - 8/5/2026 với sự tham dự của Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Đây là 1 trong 2 cuộc họp định kỳ hằng năm của Lãnh đạo ASEAN trong năm 2026, là dịp quan trọng để Lãnh đạo các nước chia sẻ đánh giá toàn diện tình hình thế giới và khu vực, thống nhất các định hướng chiến lược và biện pháp tăng cường hợp tác ASEAN.

Hội nghị Cấp cao lần này tập trung trao đổi 3 nội dung về bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, và bảo hộ công dân ASEAN; đồng thời, khẳng định tiếp tục thúc đẩy thực hiện các trọng tâm và ưu tiên chiến lược về tăng cường liên kết nội khối, nâng cao tự cường, tự chủ chiến lược và vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì đà cho xây dựng Cộng đồng theo các mục tiêu và kế hoạch của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

thu tuong le minh hung den philippines, du hoi nghi cap cao asean lan thu 48 hinh anh 2

Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự hội nghị thể hiện mạnh mẽ việc Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng; đồng thời khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Đây cũng là thông điệp rõ ràng về cam kết của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm và đóng góp thực chất, hiệu quả vào công việc chung của Hiệp hội.

Lại Hoa/VOV
Tag: Thủ tướng Lê Minh Hưng Hội nghị Cấp cao ASEAN Philippines
VOV.VN - Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 - 8/5/2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

VOV.VN - Chiều 6/5, tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô New Delhi, sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tổ chức họp báo và chứng kiến lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

VOV.VN- Sáng 6/5, sau Lễ đón cấp Nhà nước do Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì được cử hành trọng thể tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô New Delhi theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ.

