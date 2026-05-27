Cải chính

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thứ Tư, 10:44, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gồm 19 thành viên.

kien toan ban chi dao trung uong ve phong, chong tham nhung, lang phi, tieu cuc hinh anh 1
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 3/2026.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là Trưởng Ban. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Phó Trưởng Ban; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí là Phó Trưởng Ban thường trực.

Các Phó Trưởng Ban khác gồm: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng; Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến; Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn; Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu; Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng.

Theo Quy định số 191-QĐ/TW, ngày 29/10/2024, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Bộ Chính trị thành lập, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong phạm vi cả nước.

Phạm vi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo là chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trọng tâm của phòng, chống lãng phí là trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Trọng tâm phòng, chống tiêu cực là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của các tổ chức trong hệ thống chính trị trong phạm vi cả nước.

Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; các vụ án, vụ việc gây lãng phí nghiêm trọng tài chính công, tài sản công, dư luận xã hội quan tâm.

Cùng với đó là các vụ án, vụ việc tiêu cực khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Về chế độ làm việc, Ban Chỉ đạo làm việc theo chương trình hàng năm, họp thường kỳ 6 tháng một lần, họp bất thường khi cần. Thường trực Ban Chỉ đạo họp thường kỳ 3 tháng một lần, họp bất thường khi cần

Khi cần thiết, Ban Chỉ đạo tổ chức hội nghị toàn quốc hoặc hội nghị chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Trưởng ban quyết định triệu tập các phiên họp, cuộc họp bất thường của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo.

Kim Anh/VOV.VN
Phải xây dựng và hoàn thiện thể chế để cán bộ không thể tham nhũng

VOV.VN - Tại Hội nghị Trung ương 2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng. Trong bối cảnh thúc đẩy tăng trưởng, bài toán đặt ra là vừa siết kỷ cương, vừa bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Thu hồi hơn 6.500 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng, kinh tế trong quý 1

VOV.VN - Bộ Tư pháp vừa có thông báo về kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý II/2026.

Chuyển mạnh từ “chống tham nhũng” sang “phòng ngừa từ gốc là căn bản"

VOV.VN - Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, một trong những giải pháp phòng ngừa quan trọng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là thực hiện chủ trương chuyển trọng tâm từ “chống” là chủ yếu sang “phòng ngừa từ gốc là căn bản”.

