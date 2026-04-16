中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thu hồi hơn 6.500 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng, kinh tế trong quý 1

Thứ Năm, 10:59, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Tư pháp vừa có thông báo về kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý II/2026.

Bộ Tư pháp cho biết, trong những tháng đầu năm 2026, công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được Bộ triển khai chủ động, quyết liệt, hiệu quả.

Tính từ ngày 1/10/2025 đến hết ngày 31/3/2026, trong tổng số 518.850 việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 246.105 việc, đạt tỉ lệ 47,43%, tương đương thi hành xong hơn 83.265 tỷ đồng (tăng 44,35% so với cùng kỳ năm 2025).

thu hoi hon 6.500 ty dong tu cac vu an tham nhung, kinh te trong quy 1 hinh anh 1
Quang cảnh phiên họp Hội đồng thẩm định chính sách của Luật do Bộ Tư pháp chủ trì.

Đáng chú ý, công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh. Trong số các vụ có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 2.068 việc; đạt tỉ lệ 50,54% (tăng 1,91%) so với cùng kỳ năm 2025; về tiền, đã thi hành xong hơn 6.568 tỷ, đạt tỷ lệ 11,39%.

Trong quý I/2026, Bộ Tư pháp đã trình Bộ Chính trị thông qua Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”; trình Bộ Chính trị để xem xét, ban hành kết luận đối với 2 đề án: Đề án “Cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội bảo đảm phù hợp với thực tiễn của Việt Nam” và Đề án “Nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay”.

Cùng với đó, Bộ hoàn thành xây dựng, trình xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đối với Đề án về “Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ Tư pháp và các Tỉnh ủy, Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức, cán bộ, hoạt động của thi hành án dân sự địa phương".

Bộ Tư pháp cũng đã hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 14 đề án, tiếp tục xây dựng 3 đề án có thời hạn trình trong quý I/2026.

Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục là lĩnh vực trọng tâm, Bộ Tư pháp đã khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ 6 dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, trong đó có những dự án luật rất khó với những chính sách chưa có tiền lệ như Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), với các quy định mới, các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, ổn định, có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với vị trí, vai trò, tính chất riêng có của Thủ đô...

Thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát trong vụ án về tham nhũng, kinh tế

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4/2026 và quý II/2026, Bộ Tư pháp tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp.

Bám sát tiến độ, bảo đảm chất lượng xây dựng các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất; các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Chương trình công tác năm 2026. Tập trung nghiên cứu, xây dựng dự án Luật về văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 09-KL/TW.

Cùng với đó, Bộ Tư pháp tổ chức, triển khai tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc; tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn”, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách, coi đây là một trong những giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, giải phóng nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo là Bộ Tư pháp tập trung triển khai hiệu quả Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi), trong đó, khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự, pháp luật tố tụng hành chính theo hướng tăng cường chế tài cưỡng chế, rút gọn quy trình xử lý tài sản, mở rộng cơ chế phối hợp liên ngành và xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thi hành án.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả thi hành đối với các vụ việc có giá trị lớn, các vụ án liên quan đến tín dụng, ngân hàng. Thu hồi kịp thời, tối đa tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, bảo đảm tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực.

Cùng với đó, Bộ tập trung chỉ đạo, theo dõi, xử lý dứt điểm các vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, có tác động lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh.

PV/VOV.VN
Tag: thu hồi Bộ tư pháp quý 1 thu hồi tài sản tham nhũng vụ án về tham nhũng kinh tế
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VOV.VN - Ngày 6/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XVI.

VOV.VN - Theo đại biểu Bùi Hoài Sơn, định hướng tăng hợp lý số kỳ họp của Quốc hội, nhất là thông qua hình thức trực tuyến, gắn với phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội không chỉ là sự điều chỉnh về mặt kỹ thuật tổ chức, mà còn thể hiện một sự chuyển dịch trong tư duy lập pháp.

VOV.VN - Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, một trong những chủ trương đưa ra tại Kết luận 09 của Bộ Chính trị chính là thay đổi cách nhìn về Quốc hội: từ một thiết chế "họp theo kỳ" sang một thiết chế "hoạt động thường xuyên, liên tục", đúng với bản chất của một cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội