Thu hồi hơn 6.500 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng, kinh tế trong quý 1

Bộ Tư pháp cho biết, trong những tháng đầu năm 2026, công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được Bộ triển khai chủ động, quyết liệt, hiệu quả.

Tính từ ngày 1/10/2025 đến hết ngày 31/3/2026, trong tổng số 518.850 việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 246.105 việc, đạt tỉ lệ 47,43% , tương đương thi hành xong hơn 83.265 tỷ đồng ( tăng 44,35% so với cùng kỳ năm 2025).

Quang cảnh phiên họp Hội đồng thẩm định chính sách của Luật do Bộ Tư pháp chủ trì.

Đáng chú ý, công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh. Trong số các vụ có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 2.068 việc; đạt tỉ lệ 50,54% ( tăng 1,91% ) so với cùng kỳ năm 2025; về tiền, đã thi hành xong hơn 6.568 tỷ, đạt tỷ lệ 11,39%.

Trong quý I/2026, Bộ Tư pháp đã trình Bộ Chính trị thông qua Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”; trình Bộ Chính trị để xem xét, ban hành kết luận đối với 2 đề án: Đề án “Cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội bảo đảm phù hợp với thực tiễn của Việt Nam” và Đề án “Nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay”.

Cùng với đó, Bộ hoàn thành xây dựng, trình xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đối với Đề án về “Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ Tư pháp và các Tỉnh ủy, Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức, cán bộ, hoạt động của thi hành án dân sự địa phương".

Bộ Tư pháp cũng đã hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 14 đề án, tiếp tục xây dựng 3 đề án có thời hạn trình trong quý I/2026.

Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục là lĩnh vực trọng tâm, Bộ Tư pháp đã khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ 6 dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, trong đó có những dự án luật rất khó với những chính sách chưa có tiền lệ như Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), với các quy định mới, các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, ổn định, có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với vị trí, vai trò, tính chất riêng có của Thủ đô...

Thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát trong vụ án về tham nhũng, kinh tế

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4/2026 và quý II/2026, Bộ Tư pháp tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp.

Bám sát tiến độ, bảo đảm chất lượng xây dựng các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất; các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Chương trình công tác năm 2026. Tập trung nghiên cứu, xây dựng dự án Luật về văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 09-KL/TW.

Cùng với đó, Bộ Tư pháp tổ chức, triển khai tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc; tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn”, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách, coi đây là một trong những giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, giải phóng nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo là Bộ Tư pháp tập trung triển khai hiệu quả Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi), trong đó, khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự, pháp luật tố tụng hành chính theo hướng tăng cường chế tài cưỡng chế, rút gọn quy trình xử lý tài sản, mở rộng cơ chế phối hợp liên ngành và xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thi hành án.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả thi hành đối với các vụ việc có giá trị lớn, các vụ án liên quan đến tín dụng, ngân hàng. Thu hồi kịp thời, tối đa tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, bảo đảm tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực.

Cùng với đó, Bộ tập trung chỉ đạo, theo dõi, xử lý dứt điểm các vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, có tác động lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh.

