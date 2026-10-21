Kiều bào kỳ vọng đột phá từ chuyến thăm EU và Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Nhìn lại chuỗi hoạt động ngoại giao cấp cao gần đây, nhiều doanh nhân đánh giá cao sự chủ động và tính liên tục trong việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục chuyến thăm chính thức tới EU và Vương quốc Bỉ sau chuyến thăm Pháp khẳng định quyết tâm làm sâu sắc quan hệ đối tác, tạo niềm tin vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp.

"Điều khiến tôi cảm thấy tâm đắc là tính xuyên suốt của các chuyến thăm trong thời gian gần đây. Chỉ hơn một tháng trước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã thăm chính thức Cộng hòa Pháp và đã có được những kết quả cụ thể. Và nay tôi hy vọng là chuyến thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ cũng sẽ mang lại những thành công tương tự. Đây không phải những chuyến thăm riêng lẻ, mà thể hiện chiến lược nhất quán của Việt Nam trong việc chủ động làm sâu sắc quan hệ với châu Âu, đồng thời khẳng định vai trò cầu nối của Việt Nam giữa ASEAN và EU", ông Trần Huy Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Kết nối Toàn cầu Việt Pháp (GCVF), nhấn mạnh.

Ông Trần Huy Hoàng nhấn mạnh cộng đồng doanh nhân đặc biệt mong đợi Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) sớm được hoàn tất phê chuẩn.

Theo ông Trần Huy Hoàng, cùng với việc phát triển quan hệ đối tác, cộng đồng doanh nhân đặc biệt mong đợi Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) sớm được hoàn tất phê chuẩn. Đây sẽ là khung pháp lý vững chắc bảo vệ quyền lợi và tạo hành lang an toàn cho các khoản đầu tư. Đồng thời, các lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và logistics xanh sẽ là tâm điểm hợp tác trong tương lai.

"Khi khung pháp lý này có hiệu lực, tôi tin rằng doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu sẽ được hưởng lợi nhờ các quy định rõ ràng hơn trong bảo vệ và hỗ trợ đầu tư. Hợp tác giữa hai bên cũng đang mở rộng sang những lĩnh vực tương lai như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh và logistics xanh. Từ Paris, chúng tôi kỳ vọng đội ngũ trí thức, chuyên gia và doanh nhân người Việt tại châu Âu sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đưa tri thức, công nghệ và cơ hội hợp tác về với đất nước", ông Hoàng nói.

Không chỉ dừng lại ở kỳ vọng thu hút dòng vốn chất lượng cao từ EU vào Việt Nam, các doanh nhân khởi nghiệp còn chỉ ra tiềm năng to lớn từ chiều đầu tư ngược lại: từ các doanh nghiệp và quỹ đầu tư trong nước ra thị trường quốc tế.

Từ thực tế điều hành một doanh nghiệp khởi nghiệp tại Paris, ông Nguyễn Đăng Chuẩn, nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ (CTO) của Công ty Rizlum, chia sẻ về ý nghĩa của chuyến thăm đối với việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ và khai thông dòng vốn hai chiều.

Ông Nguyễn Đăng Chuẩn khẳng định chuyến thăm chính thức châu Âu lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam và EU.

"Tôi cho rằng chuyến công du châu Âu lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam và EU, đặc biệt trong thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, công nghệ và tri thức từ châu Âu vào Việt Nam. Trong bối cảnh mà Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào đổi mới sáng tạo và năng suất, điều quan trọng không chỉ là thu hút thêm vốn mà còn là tạo ra những dự án có khả năng chuyển giao công nghệ, phát triển nhân lực và kết nối doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu", ông Chuẩn nói.

Tuy nhiên, rào cản lớn hiện nay đối với các start-up chính là các thủ tục pháp lý đầu tư ra nước ngoài. Ông Chuẩn bày tỏ mong muốn chuyến thăm chính thức lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo ra những giải pháp và cơ chế cụ thể.

"Trong lần về Việt Nam vừa qua, tôi đã trao đổi với một số đối tác và quỹ đầu tư. Điều đáng mừng là họ có sự quan tâm, nhưng nhiều nhà đầu tư còn băn khoăn về cơ sở pháp lý và thủ tục khi đầu tư vào một start-up tại châu Âu và Pháp trong trường hợp này. Vì vậy, tôi kỳ vọng sau chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ có thêm những cơ chế kết nối doanh nghiệp, hướng dẫn pháp lý và hỗ trợ đầu tư thực chất để quan hệ Việt Nam - châu Âu tạo ra các cơ hội cụ thể cho cả hai phía", ông Chuẩn nói thêm.

Những tâm huyết và kỳ vọng của cộng đồng doanh nhân người Việt tại châu Âu cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào tương lai hợp tác giữa Việt Nam và EU. Chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, khai mở các cơ chế thiết thực để đội ngũ trí thức, chuyên gia và kiều bào phát huy vai trò cầu nối, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.