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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ Hai, 06:32, 19/10/2026
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VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ ngày 19 đến 24/10/2026, nhằm thúc đẩy hợp tác và nâng tầm quan hệ với các đối tác.

Nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa  và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever , sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh Châu Âu và Vương quốc Bỉ từ ngày 19-24/10. Chuyến thăm là cơ hội để Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở quyết tâm chính trị cao, có điểm đồng về định hướng chiến lược. 

tong bi thu, chu tich nuoc to lam len duong tham Dan mach, eu va bi hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân.

Tham gia đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị: Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lương Tam Quang, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương; Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cùng các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Lê Thanh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đan Mạch; Nguyễn Hương Trà, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại EU.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra đúng dịp hai bên kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao. Xuyên suốt lịch sử 55 phát triển quan hệ Việt Nam-Đan Mạch, từ những khuôn khổ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh đến Đối tác toàn diện, Đối tác chiến lược xanh, hai bên đã xây dựng được nền tảng hợp tác vững chắc trên nhiều lĩnh vực. Trên cơ sở quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị và hợp tác tốt đẹp trong 55 năm qua, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để cả hai bên đề ra những định hướng chiến lược, nâng tầm quan hệ trong giai đoạn phát triển mới, thúc đẩy hợp tác với Đan Mạch trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam với một đối tác Bắc Âu. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

Trong quan hệ với EU, đặc biệt trong bối cảnh hai bên vừa nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 1 năm nay, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam, là đầu cầu của ASEAN trong hợp tác với EU. Với tiềm năng hợp tác rộng mở và sự tin tưởng vững chắc vào tương lai tốt đẹp của quan hệ song phương, trên cơ sở những thành tựu nổi bật trong hơn 35 năm qua, chuyến thăm cũng là dịp để hai bên làm sâu sắc hơn nữa các trụ cột hợp tác quan trọng, nhất là về thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, đào tạo nhân lực, qua đó xây dựng quan hệ Việt Nam – EU trở thành hình mẫu trong khuôn khổ hợp tác ASEAN – EU.

Với Bỉ, chuyến thăm diễn ra tiếp theo chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà Vua Philippe tới Việt Nam tháng 4/2025, và vào thời điểm quan hệ hai nước đang có nền tảng thuận lợi sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 8 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp với sự tin cậy chính trị cao, hiểu biết và gắn kết ngày càng sâu sắc. Chuyến thăm để hai bên tạo bước chuyển quan trọng về hợp tác trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh và Việt Nam đang tập trung ưu tiên như khoa học - công nghệ, chip bán dẫn, năng lượng tái tạo, nông nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo, logistics và cảng biển thông minh.

Việt Cường/VOV
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