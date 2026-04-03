"Kỳ họp thứ 1 đặt nền tảng cho toàn bộ hoạt động của Quốc hội khóa XVI 5 năm tới"

Chiều 3/4, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XVI, ông Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ trì họp báo.

Toàn cảnh buổi họp báo

Tại họp báo, ông Mạnh cho biết, Kỳ họp thứ 1 được xác định là dấu mốc đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu nhiệm kỳ mà còn đặt nền tảng cho toàn bộ hoạt động của Quốc hội trong 5 năm tới. Trọng tâm lớn nhất của kỳ họp là kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu lực và hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ tập trung xem xét, thảo luận và quyết định các định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2031. Nhiều nội dung quan trọng sẽ được đưa ra tại kỳ họp như: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính - ngân sách quốc gia và các cơ chế điều hành vĩ mô.

Một nội dung đáng chú ý trong công tác chuẩn bị là việc lựa chọn, hoàn thiện một số dự án luật và nghị quyết cấp bách để trình Quốc hội xem xét, thông qua ngay tại kỳ họp đầu tiên. Đây được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý kịp thời, thúc đẩy tăng trưởng và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Ông Lê Quang Mạnh phát biểu tại buổi họp báo

Theo ông Lê Quang Mạnh, dù thời gian kỳ họp không kéo dài, nhưng các nội dung đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát yêu cầu thực tiễn. Các cơ quan của Quốc hội đã chủ động phối hợp, rà soát kỹ hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chất lượng trình Quốc hội.

Đặc biệt, nhiệm kỳ này hướng tới xây dựng Quốc hội chuyên nghiệp, hiện đại, từng bước vận hành trên nền tảng số. Công tác chuẩn bị kỳ họp cũng được đổi mới theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ trong xử lý tài liệu, tổ chức thảo luận và biểu quyết.

Song song với đó, việc bảo đảm tính công khai, minh bạch và dân chủ tiếp tục được chú trọng, nhằm phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri trong các quyết sách quan trọng.

Việc tổ chức họp báo cung cấp thông tin chính thức cũng là một phần trong công tác chuẩn bị, giúp báo chí và dư luận nắm bắt đầy đủ nội dung, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh Quốc hội đổi mới, hành động và hướng tới phục vụ nhân dân.