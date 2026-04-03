Cử tri Cà Mau gửi gắm niềm tin vào Quốc hội khóa mới

Sau khi kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được công bố, cử tri Cà Mau bày tỏ niềm tin và kỳ vọng các đại biểu sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Người dân Cà Mau cũng dành sự quan tâm đặc biệt vào kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội khóa mới sẽ bầu chọn được những người có tâm, có tầm để lãnh đạo đất nước phát triển.

Cử tri Cà Mau nghiên cứu lý lịch đại biểu trước khi bỏ phiếu.

Ông Trần Tự Kinh (người dân phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) bày tỏ mong muốn, các đại biểu trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra. Ông cho rằng, Cà Mau có thế mạnh về nuôi trồng thủy sản nên các đại biểu cần quan tâm đến các cơ chế, chính sách thiết thực, phù hợp để người dân nuôi tôm, đánh bắt hải sản thuận lợi phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau thời gian gần đây được quan tâm đầu tư nhiều dự án hạ tầng trọng điểm, các đại biểu Quốc hội trúng cử tại tỉnh cần tham gia vào xây dựng, góp ý vào các chính sách phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ cảng biển...

"Mong là làm sao các cơ chế, chính sách phải thật sự thông thoáng, dễ thu hút đầu tư để Cà Mau phát triển lĩnh vực thế mạnh", ông Kinh nói.

Ông Trần Tự Kinh cũng cho rằng, việc đại biểu thường xuyên tiếp xúc cử tri rất thiết thực và là yếu tố quan trọng để đại biểu nắm bắt tình hình thực tế, từ đó đề ra những chính sách sát với nguyện vọng của nhân dân, của địa phương: "Tôi thấy chương trình hành động nào cũng tốt. Các đại biểu đã hứa là gắn bó và lắng nghe cử tri. Tôi mong rằng các đại biểu sẽ thực hiện tốt cam kết của mình. Không để "đầu voi đuôi chuột", lúc hứa thì dữ dội mà càng ngày càng lơ là, không sát với nhân dân. Mong rằng là Quốc hội với cử tri là một. Không có cử tri, Quốc hội đâu có nắm được hết các vấn đề cho nên phải sâu sát hơn nữa, phải theo dõi tâm tư, quan trọng hơn nữa là nắm tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội cho sát, để làm sao đưa đất nước tiến lên mạnh mẽ hơn, nhân dân giàu hơn nữa, đất nước tươi đẹp hơn".

Công tác tổ chức bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Cà Mau đảm bảo đúng quy định.

Đồng quan điểm, ông Tạ Hoàng Nguyên, cử tri tại phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi sát chương trình hành động của các đại biểu để kiểm chứng việc thực hiện những lời hứa trước nhân dân. Cử tri mong muốn các đại biểu không chỉ đưa ra những cam kết trên giấy tờ mà phải có hành động thiết thực, gắn bó mật thiết với đời sống dân sinh để kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng đến Quốc hội. Trong giai đoạn Quốc hội chuẩn bị kiện toàn các nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước và Chính phủ, cử tri gửi gắm niềm tin những người được chọn sẽ là những bậc hiền tài, hội tụ đủ cả "tâm" và "tầm" để điều hành đất nước phát triển.

"Các đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội là nền tảng và là cơ sở để Quốc hội bầu những lãnh đạo chủ chốt. Trên cơ sở đó, tôi thấy rằng với tư duy của đại biểu Quốc hội và với sự hiểu biết, tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng sẽ bầu ra được lãnh đạo cấp cao của đất nước mình là những vị có trách nhiệm, xứng đáng mang tầm đất nước để làm sao điều hành có hiệu quả, thỏa mãn được kỳ vọng của cử tri", ông Nguyên nói.

Cử tri cả nước đang hướng về kỳ họp của Quốc hội khóa mới với niềm tin, những vị lãnh đạo chủ chốt được bầu chọn sẽ là những người cầm lái vững vàng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, vì một Việt Nam giàu mạnh và hạnh phúc.