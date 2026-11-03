Ký kết nhiều văn bản hợp tác pháp luật Việt - Pháp

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá cao quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Pháp trong thời gian qua, đặc biệt là những đóng góp hỗ trợ kỹ thuật của phía Pháp đối với công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp, đào tạo nguồn nhân lực pháp luật và phát triển các nghề bổ trợ tư pháp tại Việt Nam.

Hai bên trao đổi về tình hình hợp tác pháp luật và tư pháp, thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực cùng quan tâm, trọng tâm là trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật, đào tạo và bồi dưỡng các chức danh tư pháp, phát triển các nghề luật, tương trợ tư pháp về dân sự và giải quyết các vấn đề pháp lý quốc tế.

Tiếp đó, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và Ngài Didier Le Bret, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam đã ký Kế hoạch hợp tác các năm 2027 - 2028 giữa Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại sứ quán Pháp tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là cơ sở để Bộ Tư pháp Việt Nam và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác trong thời gian tới, góp phần củng cố quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp.

Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, Trường Đại học Luật Hà Nội và Quỹ Luật lục địa Pháp ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về việc thành lập Trung tâm Pháp luật Pháp đặt tại Trường Đại học Luật Hà Nội với mục đích giảng dạy tiếng Pháp pháp lý và pháp luật Pháp tại Đại học Luật Hà Nội. Ngoài ra, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam và Hội đồng Công chứng tối cao Pháp cũng đã ký mới Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2029.

Việc ký kết các văn kiện hợp tác nhân dịp này tiếp tục khẳng định truyền thống hợp tác lâu dài, tin cậy và hiệu quả giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp; đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới, đáp ứng yêu cầu phát triển và ưu tiên của mỗi nước trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành quả hợp tác đã được vun đắp trong hơn ba thập kỷ qua, các văn kiện được ký kết sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan tư pháp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và tổ chức nghề nghiệp pháp luật của hai nước, góp phần cụ thể hóa các định hướng mà Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Pháp đã thống nhất, đưa hợp tác pháp luật và tư pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp.