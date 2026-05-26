Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế

Thứ Ba, 08:35, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 25/5, Thành ủy Huế ra thông cáo báo chí về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế do để xảy ra vi phạm trong thực hiện các chuyên đề truyền thông về xây dựng nông thôn mới.

Theo kết luận của Thành ủy Huế, trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế và Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Huế, từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2023, ông Nguyễn Đình Đức đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

ky luat canh cao giam doc so nong nghiep va moi truong tp hue hinh anh 1
Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Môi trường thành phố Huế

Ông Nguyễn Đình Đức được xác định không kịp thời ký phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Văn phòng Điều phối; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát việc ký kết lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH MTV Truyền Thông Cát Tường Quân trong xây dựng các phóng sự chuyên đề truyền hình về chương trình nông thôn mới.

Theo Thành ủy Huế, trong quá trình thực hiện hợp đồng, doanh nghiệp này đã làm giả hồ sơ, giấy tờ để nghiệm thu, thanh toán, chiếm đoạt tiền, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Thành ủy Huế nhận định những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Đình Đức gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của cá nhân và tổ chức đảng nơi công tác, sinh hoạt.

Căn cứ Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị, Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Đức.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi

VOV.VN - Sáng nay (13/5), Đoàn kiểm tra, giám sát số 31 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì buổi làm việc.

VOV.VN - Sáng nay (13/5), Đoàn kiểm tra, giám sát số 31 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì buổi làm việc.

Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm

VOV.VN - Ngày 12/5/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ba đảng viên vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

VOV.VN - Ngày 12/5/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ba đảng viên vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị quán triệt Chỉ thị 02

VOV.VN - Sáng 7/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 47, quán triệt Chỉ thị 02 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị.

VOV.VN - Sáng 7/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 47, quán triệt Chỉ thị 02 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị.

