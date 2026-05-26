Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế

Theo kết luận của Thành ủy Huế, trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế và Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Huế, từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2023, ông Nguyễn Đình Đức đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Môi trường thành phố Huế

Ông Nguyễn Đình Đức được xác định không kịp thời ký phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Văn phòng Điều phối; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát việc ký kết lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH MTV Truyền Thông Cát Tường Quân trong xây dựng các phóng sự chuyên đề truyền hình về chương trình nông thôn mới.

Theo Thành ủy Huế, trong quá trình thực hiện hợp đồng, doanh nghiệp này đã làm giả hồ sơ, giấy tờ để nghiệm thu, thanh toán, chiếm đoạt tiền, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Thành ủy Huế nhận định những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Đình Đức gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của cá nhân và tổ chức đảng nơi công tác, sinh hoạt.

Căn cứ Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị, Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Đức.