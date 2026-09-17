Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại New Zealand

Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee, Bộ trưởng Thương mại New Zealand Todd McClay, Thứ trưởng Ngoại giao Grahame Morton, nữ Nghị sĩ gốc Việt Phạm Thị Ngọc Lan, cùng đông đảo khách mời gồm đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan chính phủ, các địa phương, thành phố của New Zealand, đại diện tổ chức hữu nghị, giáo dục, doanh nghiệp, bạn bè New Zealand; các Đại sứ, Cao ủy, đại diện ngoại giao đoàn; các cán bộ, sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học, đại diện các hội, đoàn cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand.

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại New Zealand

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang nhấn mạnh qua 81 năm xây dựng và phát triển, với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, Việt Nam đã giành được thắng lợi này tới thắng lợi khác, đồng thời lập nên kỳ tích, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khẳng định đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh và thịnh vượng, Đại sứ Phan Minh Giang chia sẻ, mỗi người dân Việt Nam vô cùng tự hào, tự tôn dân tộc và càng thêm vững tin vào hành trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, hướng tới hai mốc son 100 năm lịch sử.

Nhân dịp này, Đại sứ Phan Minh Giang bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến bạn bè quốc tế, nhân dân New Zealand và cộng đồng người Việt Nam tại sở tại, những người luôn đồng hành, ủng hộ, hợp tác chặt chẽ trong quá trình hội nhập quốc tế của kỷ nguyên phát triển mới.

Vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương thời gian qua, Đại sứ Phan Minh Giang chia sẻ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 8/2026 vừa qua đã thành công rất tốt đẹp, kiến tạo những động lực mới để nâng tầm và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand. Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng, trên nền tảng tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, quan hệ Việt Nam - New Zealand sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand và phu nhân chụp ảnh cùng các khách mời là quan chức cấp cao của New Zealand. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại New Zealand

Tham dự Lễ kỷ niệm với tư cách Khách danh dự, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee và Bộ trưởng Thương mại Todd McClay nhiệt liệt chúc mừng Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam, chung vui với người dân Việt Nam, đều bày tỏ ấn tượng về những thành tựu của Việt Nam trong 81 năm qua, đồng thời đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, Thứ trưởng Ngoại giao Grahame Morton, đại diện Chính phủ New Zealand, bày tỏ ngưỡng mộ sự quyết tâm, tinh thần làm việc chăm chỉ và khát vọng của người dân Việt Nam đã tạo nên sự phát triển không ngừng và những thành tựu to lớn, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhất tại Đông Nam Á, đồng thời khẳng định New Zealand trân trọng cơ hội được đồng hành với Việt Nam cùng phát triển.

Đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Zealand cách đây một tháng, góp phần định hướng tương lai quan hệ Việt Nam - New Zealand phát triển sâu rộng và thực chất hơn, mang lại những lợi ích thiết thực cho cả hai nước, Thứ trưởng Grahame Morton khẳng định, New Zealand mong muốn tiếp tục phát huy đà phát triển từ chuyến thăm quan trọng này và thúc đẩy hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong những năm tới.

Tại Lễ kỷ niệm, các khách mời đã được thưởng thức một chương trình văn hóa nghệ thuật cộng đồng đặc sắc, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè New Zealand và quốc tế, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi kiều bào Việt Nam tại New Zealand. Nhân dịp này, các khách mời đã được thưởng thức các món ăn truyền thống đặc trưng của dân tộc Việt Nam.