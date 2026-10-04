Ngày 5/10/1930, tại nhà đồng chí Phan Lưu Thanh ở xóm Đồng Bé, thôn Phước Long, xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên (nay thuộc thôn Long Bình, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk), Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên được thành lập với 9 đảng viên, do đồng chí Phan Lưu Thanh làm Bí thư.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk qua các thời kỳ dự Lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên (5/10/1930 - 5/10/2026) tại xã Đồng Xuân.

Sự ra đời của chi bộ đánh dấu bước chuyển quan trọng của phong trào cách mạng ở Phú Yên, mở đầu quá trình xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và phong trào cách mạng tại địa phương.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Cao Thị Hoà An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, sau 96 năm, nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên đã trở thành địa chỉ đỏ, lưu giữ dấu mốc quan trọng trong lịch sử cách mạng của địa phương.

Lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên.

“96 năm đã trôi qua kể từ ngày chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên được thành lập. Từ 9 đảng viên của chi bộ đầu tiên đến sức mạnh của toàn Đảng bộ và nhân dân hôm nay là một chặng đường dài của đấu tranh, hy sinh, xây dựng và trưởng thành. Những thành quả của hiện tại là kết tinh của biết bao mồ hôi, công sức, máu xương và sự hy sinh của các thế hệ”, bà Cao Thị Hoà An nói.

Năm nay, lễ kỷ niệm diễn ra trong không gian khang trang sau khi ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk triển khai tu bổ, tôn tạo di tích. Đông đảo người dân xã Đồng Xuân tham dự, bày tỏ niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương.

Học sinh các dân tộc trên địa bàn xã Đồng Xuân dự Lễ kỷ niệm.

“Nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở Phú Yên, nay được sửa chữa, tu bổ, tôn tạo, nâng cấp nên rất khang trang. Đây cũng là một điểm để các lớp thế hệ trẻ mai sau tiếp tục noi gương, học tập và tiếp bước cha anh nhằm xây dựng địa phương xã Đồng Xuân ngày càng vững mạnh, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc", ông Đinh Quang Việc, đảng viên 55 tuổi Đảng, xã Đồng Xuân chia sẻ.

Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Di tích nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên.

Dịp này, tỉnh Đắk Lắk tổ chức dâng hương tưởng niệm đồng chí Phan Lưu Thanh, Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên; đồng thời khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Di tích nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên. Công trình được đưa vào phục vụ khách tham quan, trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ.