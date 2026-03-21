Lai Châu trong nhóm 10 địa phương có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao nhất cả nước

Thứ Bảy, 17:54, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới còn gặp nhiều khó khăn, đã đạt kết quả nổi bật, nằm trong nhóm 10 địa phương có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao nhất cả nước.

Ngày 21/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 16 của Bộ Chính trị do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn, chủ trì hội nghị làm việc thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đợt 1 năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu. 

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả.

Hệ thống văn bản chỉ đạo được ban hành đầy đủ, xác định rõ lộ trình, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết được tổ chức nghiêm túc, bài bản; sau học tập, các cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua, lựa chọn hình thức tuyên truyền linh hoạt, phù hợp thực tiễn

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới còn gặp nhiều khó khăn, đã đạt kết quả nổi bật, nằm trong nhóm 10 địa phương có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao nhất cả nước.

Kết quả này cho thấy sự chủ động, quyết liệt của tỉnh trong việc khắc phục những hạn chế được chỉ ra trước đó, cũng như tinh thần “hiểu sâu, làm đúng, làm đến cùng” trong triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Chia sẻ với những khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn lực trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt là đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trong thời gian tới, theo Đại tướng, tỉnh Lai Châu cần rà soát kỹ các chỉ tiêu, có giải pháp và kiến nghị phù hợp; phát huy tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Các tổ chức chính trị - xã hội, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng cần được phát huy mạnh mẽ. Việc triển khai các chủ trương về chính quyền địa phương hai cấp cần bảo đảm đồng bộ, thông suốt đối với những nhiệm vụ khó, phức tạp.

Đoàn công tác cũng đề nghị Lai Châu tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và ngăn ngừa vi phạm.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu, ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đoàn công tác là cơ sở quan trọng để tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Trước đó, ngày 15/3, công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã triển khai đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, an toàn. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,93%, cao nhất từ trước đến nay, trong đó có 32/38 xã đạt 100% cử tri tham gia, góp phần khẳng định niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân đối với các chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Đại tướng Phan Văn Giang làm trưởng đoàn kiểm tra Ban thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu

VOV.VN - Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và công tác chuẩn bị bầu cử nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
Tag: Lai Châu bầu cử kiểm tra giám sát Bộ Chính trị tỉnh ủy Lai Châu nghị quyết đại hội xiv
VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là một trong những cuộc bầu cử có quy mô lớn, phạm vi rộng và yêu cầu cao nhất từ trước đến nay và diễn ra bình đẳng, dân chủ, công khai, đúng phát luật.

VOV.VN - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 khép lại với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao, đạt gần 100%. Ấn tượng không chỉ ở mức độ tham gia rộng khắp của cử tri, mà còn ở những đổi mới trong tổ chức và yêu cầu về chất lượng đại biểu cơ quan dân cử.

VOV.VN - Gần 79 triệu cử tri khắp mọi miền đất nước đã thực hiện quyền chính trị cơ bản và thiêng liêng nhất của công dân là trực tiếp bỏ phiếu bầu chọn đại biểu tiêu biểu nhất tham gia Quốc hội khoá XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

