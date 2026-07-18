Lâm Đồng còn 666 cơ sở nhà, đất công dôi dư chưa được khai thác

Sau sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn tổ chức bộ máy, tỉnh Lâm Đồng hiện có 666 cơ sở nhà, đất công dôi dư cần được quản lý, khai thác theo quy định. Tuy nhiên, việc triển khai Nghị quyết số 31 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý tài sản công dôi dư vẫn còn nhiều vướng mắc, nhất là ở cấp xã.

Trong tổng số 124 xã, phường, đặc khu của tỉnh Lâm Đồng, đến ngày 14/7 mới có 96 địa phương báo cáo phương án quản lý, khai thác tài sản công dôi dư và còn 28 địa phương chưa thực hiện. Đáng chú ý trong số các địa phương đã báo cáo hiện có 158 cơ sở nhà, đất tại 27 xã, phường không còn sử dụng nhưng vẫn chưa có phương án xử lý.

Nhiều nhà, đất công dôi dư sau thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính ở tỉnh Lâm Đồng vẫn đang đợi phương án xử lý để tránh lãng phí.

Đối với 206 cơ sở đã được giao quản lý theo Nghị quyết 31 của Chính phủ, phần lớn cũng chưa thể đưa vào khai thác do chưa xác định được phương thức sử dụng, đơn giá cho thuê và lộ trình thực hiện. Nhiều địa phương còn lúng túng trong việc xác định giá trị tài sản, trong khi các Trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã mới thành lập, chưa đủ kinh nghiệm triển khai.

Ông Dương Minh Châu, Phó Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Lâm Đồng, cho biết, thời gian sắp tới sẽ phát sinh những cơ sở nhà đất dôi dư mới do gom lại thành lập tổ dân phố và thôn. Do vậy, đơn vị tiếp tục rà soát và phối hợp với các xã, phường, đặc khu để tổng hợp nhu cầu sử dụng và phân về các đơn vị có chức năng nhiệm vụ cụ thể.

“Thêm một sơ sở nhà đất là khối Trung ương chuyển về cũng rất lớn, Sở Tài chính cũng đang rà soát lại để phân về Trung tâm phát triển quỹ đất, Trung tâm quản lý nhà và các Trung tâm dịch vụ tổng hợp của các xã. Mục đích chính đưa về những đơn vị này để khai thác cho thuê ngắn hạn và đấu giá theo quy định”, ông Châu cho biết.

Nhiều xã, phường ở tỉnh Lâm Đồng còn lúng túng trong việc xử lý nhà, đất công dôi dư.

Để tránh lãng phí nguồn lực công, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu trong tháng 7 này, toàn bộ 124 xã, phường, đặc khu phải hoàn thành phương án quản lý, khai thác từng cơ sở nhà, đất dôi dư. Mục tiêu đến hết năm 2026, toàn bộ số tài sản này phải được xử lý dứt điểm. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, người đứng đầu chính quyền cấp xã sẽ bị xem xét trách nhiệm theo quy định.