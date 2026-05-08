Lâm Đồng giảm hơn 60% đầu mối sau 1 năm vận hành chính quyền 2 cấp

Thứ Sáu, 15:43, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Tuy nhiên, nhiều khó khăn về nhân lực, hạ tầng công nghệ và chất lượng cán bộ cơ sở vẫn cần tiếp tục tháo gỡ để mô hình vận hành hiệu quả hơn.

Sáng 8/5, tại Đà Lạt, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị được kết nối trực tiếp và trực tuyến đến 124 xã, phường, đặc khu trên toàn tỉnh. Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát số 31 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng lãnh đạo các vụ của các ban Đảng Trung ương theo dõi địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với các điểm cầu trong tỉnh.

Sau 1 năm triển khai, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành kiện toàn tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở. Sau sắp xếp, đầu mối các cơ quan giảm mạnh, trong đó khối Đảng giảm 66,6%, khối chính quyền giảm 61,9%; toàn tỉnh hoàn thành chỉ định cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tại 124 xã, phường, đặc khu và huy động hơn 730 cán bộ, công chức, viên chức tăng cường cho cơ sở.

Cùng với sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cắt giảm khoảng 30% thủ tục nội bộ; 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp trên hệ thống. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì; tình hình chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững.

Đánh giá về quá trình triển khai, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, việc hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài; không chỉ nhằm khơi thông nguồn lực phát triển mà còn nâng cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm công vụ của người đứng đầu. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực cũng cần thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, hạn chế cần được nghiêm túc nghiên cứu, khắc phục.

“Bên cạnh những kết quả đạt được, tổ chức bộ máy tuy đã ổn định nhưng chưa thật sự hoàn thiện cả ở cấp tỉnh và cấp xã. Việc sắp xếp bố trí cán bộ ở một số nơi còn lúng túng, một số vị trí còn thiếu, chưa được bố trí đủ. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức chưa đồng đều, nhất là cấp xã. Một bộ phận còn hạn chế về năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý công việc. Việc kết nối chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các hệ thống chưa thông suốt. Hình thành dữ liệu dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo điều hành còn chậm. Cơ sở hạ tầng và khả năng khai thác chưa đáp ứng yêu cầu”, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm đánh giá.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của Lâm Đồng trong triển khai mô hình mới, nhất là việc điều động cán bộ tăng cường cho cơ sở và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Tuy nhiên, địa phương vẫn đối mặt áp lực lớn do địa bàn rộng nhất cả nước, dân số đông, nhiều cán bộ phải làm việc xa gia đình, trong khi biên chế, hạ tầng công nghệ và cơ chế chính sách chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho rằng trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

“Phía trước vẫn còn nhiều nhiệm vụ nặng nề đòi hỏi Lâm Đồng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn nữa; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn để đưa mô hình chính quyền 2 cấp vận hành ngày càng hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ, kịp thời, cùng với tỉnh để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đưa chính quyền 2 cấp vận hành hiệu quả hơn, thiết thực hơn”, ông Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Lâm Đồng sơ kết mô hình chính quyền 2 cấp: Nêu rõ khó khăn, vướng mắc
VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Lâm Đồng đang thực hiện sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo Nghị quyết số 1671 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lâm Đồng năm 2025.

Lâm Đồng kiện toàn Ban chỉ huy quân sự theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

VOV.VN - Sáng 15/1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức công bố, quán triệt việc điều chỉnh tổ chức, biên chế Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương trong tình hình mới.

HĐND tỉnh Lâm Đồng bàn giải pháp hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp

VOV.VN - Sáng nay (9/12), tại Đà Lạt, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 7 thường lệ cuối năm 2025 với nhiều nội dung quan trọng.

