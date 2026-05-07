Lâm Đồng sơ kết mô hình chính quyền 2 cấp: Nêu rõ khó khăn, vướng mắc

Là tỉnh rộng nhất cả nước với 124 xã, phường, đặc khu, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo các cụm phường, xã trước khi thực hiện sơ kết cấp tỉnh.

Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo cụm phường, xã trước khi thực hiện sơ kết cấp tỉnh.

Thông tin từ các hội nghị cho thấy, sau gần 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền cơ bản được kiện toàn, vận hành thông suốt, không để gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân.

Về những hạn chế, khó khăn, các địa phương ở Lâm Đồng nêu 4 phương diện chính: địa bàn rộng, dân cư phân tán; công việc nhiều gây áp lực đối với công tác quản lý; hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất còn hạn chế và đội ngũ cán bộ còn thiếu và chưa đồng đều về năng lực…

Ông Phạm Kim Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Cam Ly - Đà Lạt, kiến nghị: “Đề nghị với tỉnh đề xuất với Trung ương chuẩn hoá các văn bản quy phạm pháp luật và hạn chế ban hành văn bản bởi vì có những văn bảo chồng chéo gây khó cho cán bộ công chức thực hiện trong đấy có lĩnh vực rất nhạy cảm đó là tài nguyên, môi trường, đất đai. Thứ hai, là tỉnh cần tạo điều kiện để cho địa phương tuyển dụng đủ số lượng cán bộ công chức cho công việc được tốt hơn chứ áp lực như thế này cán bộ không đủ chắc là sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ. Thứ ba, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho địa phương”.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị sơ kết Cụm số 1 gồm 12 phường, xã thuộc khu vực thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và huyện Đức Trọng cũ.

Để khắc phục khó khăn nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, lãnh đạo các địa phương ở Lâm Đồng đề nghị cấp trên đồng bộ hóa hệ thống văn bản pháp luật; phân bổ biên chế công chức cấp xã phù hợp với quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng tổ chức, doanh nghiệp và mức độ phát triển kinh tế - xã hội; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các chế độ báo cáo không cần thiết; đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị làm việc cho cấp cơ sở…