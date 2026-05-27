Làm tắt tiếng những luận điệu thù địch: Không "làm màu" trong chống tham nhũng!

Những luận điệu xuyên tạc, dù xảo biện đến đâu, đều phải tắt tiếng trước hiện thực cuộc sống ở Việt Nam cũng như trước những quyết sách hướng tới một bộ máy lãnh đạo trong sạch, liêm chính, vì dân. Cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta trong năm 2026 được xác định là “phải quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bất kỳ khi nào Đảng và Nhà nước ta có những chủ trương, chính sách và giải pháp nhằm đưa đất nước phát triển, đem lại lợi ích cho người dân thì các đối tượng chống phá trong và ngoài nước lại ầm ĩ công kích.

Cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở Việt Nam trong thời gian qua cũng không ngoại lệ, bị xuyên tạc là “làm màu,” “dân túy,” “giơ cao đánh khẽ”...

Thế rồi, trong tháng 5 năm nay luận điệu xuyên tạc này bị... hụt hơi. Đó là khi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo có liên quan do các sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Từng là “vị tư lệnh ngành y thét ra lửa” song bà Tiến vẫn bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên mức án 5-6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí."

Vậy thì, những luận điệu như “tắm từ vai xuống,” “chống có chọn lọc”... liệu có còn tính thuyết phục? Các đối tượng thù địch bèn chuyển sang luận điệu “cuộc chiến phe phái,” “vật tế thần,” “không thực chất như trước năm 2025”...

(Ảnh minh họa)

Nhưng thực tế thì sao?

Tại Phiên thứ 29 vào ngày 25/12/2025, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã đưa ra những thông tin rất khó phản bác.

Theo đó, năm 2025 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai, bão lụt diễn biến phức tạp chưa từng có. Ban Chỉ đạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với phát triển kinh tế-xã hội, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức đại hội Đảng các cấp, mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo sự đồng thuận, đồng lòng cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong năm 2025, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 330 tổ chức đảng và 9.600 đảng viên. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý; trong đó có 6 trường hợp bị xử lý hình sự; kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính 75.132 tỷ đồng và 633 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 928 tập thể và 3.058 cá nhân.

Các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố mới 3.325 vụ với 8.516 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó có 585 vụ án với 1.585 bị can về các tội tham nhũng. Riêng về các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, các cơ quan chức năng đã khởi tố mới 6 vụ án với 104 bị can từ 4 vụ việc; khởi tố bổ sung 172 bị can trong 16 vụ án; kết luận điều tra 14 vụ án với 323 bị can; truy tố 14 vụ án với 251 bị can; xét xử sơ thẩm 10 vụ án với 167 bị cáo; xét xử phúc thẩm 14 vụ án với 253 bị cáo...

Sang năm 2026, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm; không để tái diễn sai phạm cũ; không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thực hiện các dự án, công trình trọng điểm quốc gia và cấp địa phương.

Theo kế hoạch, các cơ quan chức năng sẽ kết thúc điều tra, xử lý 21 vụ án, 5 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Không thể bắt bẻ về những con số nói trên, các đối tượng chống phá bèn... “quay xe,” cố chấp phủ nhận chủ trương “làm quyết liệt, làm đến cùng” của Đảng và Nhà nước Việt Nam bằng luận điệu: “Ờ thì, cứ cho là chống tham nhũng thực chất đi. Nhưng khởi tố nhiều, xử phạt nhiều chứng tỏ... sai phạm nhiều”(!).

Thực tế trên thế giới cho thấy, cuộc chiến chống tham nhũng tại đâu và ở thời đại nào cũng khó khăn và đòi hỏi nhiều thời gian, sức lực và cả sự hy sinh. Nạn tham nhũng có tính lịch sử, gắn liền với nhà nước và quyền lực trong xã hội phân chia giai cấp nói chung.

Tham nhũng và chống tham nhũng luôn song hành ở mọi quốc gia, liên quan tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, không phân biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển. Tuy nhiên, trình độ phát triển càng cao thì tệ nạn trục lợi càng tinh vi, hầu như không tồn tại dưới hình thức “tham nhũng vặt” mà được nâng lên thành “tham nhũng chính sách,” cực kỳ khó bị lôi ra ánh sáng vì được ẩn dưới vỏ bọc hợp pháp. Điều này tạo ra cảm giác về một chính thể rất minh bạch, có thể được coi là trong sạch đến mức “trong suốt,” bởi “kính chiếu yêu”, tức các bộ tiêu chí đánh giá mức độ tham nhũng đang được vận hành hiện nay, gần như “mù,” không soi thấu được.

Vận động hành lang - lobby - là cách thức tác động lên quá trình ra quyết sách về những vấn đề liên quan đến toàn xã hội. Tại các nước có nền kinh tế phát triển như Mỹ và châu Âu, lobby là hoạt động được luật pháp công nhận. Tại đây lobby đã được nâng lên mức chuyên nghiệp, bài bản, từ các chiến lược truyền thông nhắm vào công chúng, đến các chiến lược truyền thông nhằm vào các nhà hoạch định chính sách.

Tuy nhiên, không ít hoạt động lobby cũng bị biến tướng bằng cách đưa hối lộ gián tiếp cho những người có quyền quyết định qua nhiều hình thức như quyên góp, ủng hộ quỹ cho các chiến dịch tranh cử của các chính trị gia, các nghị sỹ...

Bên cạnh đó là hình thức tham nhũng dưới hình thức tư bản thân hữu và lợi ích nhóm - các quan chức có mối quan hệ mật thiết với giới tinh hoa tài chính và giúp họ trục lợi thông qua các quyết định kinh tế - tài chính vĩ mô.

Ở các nước đang phát triển thì phổ biến căn bệnh “tham nhũng vặt” và số lượng các vụ việc bị phát hiện vẽ ra bức tranh tham nhũng cao.

Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta xác định, chống tham nhũng là cuộc chiến “chống nội xâm trường kỳ, gian khổ,” diễn ra trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, tổ chức đến tư tưởng và văn hóa. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được thực hiện quyết liệt với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không nghỉ, không ngừng" với sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Khung pháp lý cho cuộc chiến này là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng được ban hành vào năm 2025 cùng cơ chế kiểm soát tài sản và chế tài xử lý nghiêm khắc về hình sự cũng như tước quyền, cách chức, thu hồi tài sản.

Công tác chống tham nhũng nằm dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và được thực thi trong sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan: Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp...

Không bị những tiếng “vo ve” trên mạng xã hội tác động, việc xử lý nghiêm minh nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao có sai phạm trong thời gian qua đã góp phần làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà nước, lấy lại niềm tin trong nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo trong cuộc họp ngày 18/3/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bàn về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo, nhấn mạnh: Cần nói ít làm nhiều, làm đến cùng; mỗi việc đều có những kết quả cụ thể; sau mỗi phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo đều có những chuyển biến rõ ràng, thực chất.