Phạt 7,5 triệu đồng người chia sẻ video AI xuyên tạc của tổ chức phản động

Trước đó, qua công tác rà soát và nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện tài khoản Facebook cá nhân mang tên “C. N” có hành vi tán phát thông tin sai sự thật. Cụ thể, tài khoản này đã chia sẻ một đoạn video clip do tổ chức phản động “Việt Tân” cắt ghép bằng công nghệ AI, với nội dung xuyên tạc, bôi nhọ và xúc phạm nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an nhân dân. Đáng chú ý, đối tượng còn đính kèm dòng trạng thái mang tính kích động, xúc phạm.

Ông N.V.C tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Nghệ An.

Trước những chứng cứ rõ ràng được cơ quan chức năng đưa ra, tại buổi làm việc với cơ quan Công an, ông N.V.C đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình.

Công an xã Quỳnh Thắng đã yêu cầu ông N.V.C gỡ bỏ ngay lập tức bài viết vi phạm, đồng thời cam kết không tái phạm.