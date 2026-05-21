  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Phạt 7,5 triệu đồng người chia sẻ video AI xuyên tạc của tổ chức phản động

Thứ Năm, 19:45, 21/05/2026
VOV.VN - Công an xã Quỳnh Thắng vừa tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông N.V.C (sinh năm 1976, trú tại thôn 1, xã Quỳnh Thắng), Nghệ An về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, qua công tác rà soát và nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện tài khoản Facebook cá nhân mang tên “C. N” có hành vi tán phát thông tin sai sự thật. Cụ thể, tài khoản này đã chia sẻ một đoạn video clip do tổ chức phản động “Việt Tân” cắt ghép bằng công nghệ AI, với nội dung xuyên tạc, bôi nhọ và xúc phạm nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an nhân dân. Đáng chú ý, đối tượng còn đính kèm dòng trạng thái mang tính kích động, xúc phạm.

Ông N.V.C tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Nghệ An.

Trước những chứng cứ rõ ràng được cơ quan chức năng đưa ra, tại buổi làm việc với cơ quan Công an, ông N.V.C đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình.

Công an xã Quỳnh Thắng đã yêu cầu ông N.V.C gỡ bỏ ngay lập tức bài viết vi phạm, đồng thời cam kết không tái phạm.

Sỹ Đức/VOV1
Người đàn ông buông hai tay lái xe trên QL1A: Xác minh mắc bệnh, không xử phạt
VOV.VN - Ngày 2/5/2026, Trạm CSGT Quảng Xương đã tiến hành xác minh nội dung phản ánh trên trang mạng xã hội về một trường hợp điều khiển xe mô tô có hành vi nguy hiểm trên tuyến Quốc lộ 1A

Xử phạt nặng tài xế xe tải "liều lĩnh" đi ngược chiều giữa Quốc lộ ở Hà Nội
VOV.VN - Lực lượng CSGT Hà Nội vừa xử lý một trường hợp tài xế xe tải tự đổ ngang nhiên đi ngược chiều trên tuyến Quốc lộ 21B khiến nhiều người bức xúc. Đáng chú ý, hành vi vi phạm được phát hiện sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Xử phạt người phụ nữ đăng tin sai sự thật về du lịch Cửa Lò
VOV.VN - Công an phường Cửa Lò vừa triệu tập và lập hồ sơ xử lý bà Đ.T.T (ngụ tại xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An) về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch địa phương.

