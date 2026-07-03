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Lần đầu tiên Việt Nam có sĩ quan giữ vị trí cấp cao ở phái bộ GGHB Liên hợp quốc

Thứ Sáu, 14:27, 03/07/2026
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VOV.VN - Lần đầu tiên một sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được Liên hợp quốc tin tưởng lựa chọn đảm nhận vị trí cấp cao tại phái bộ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc.

Ngày 3/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng cho 3 sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS). Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

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Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao quyết định của Chủ tịch nước, quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng cho 3 sĩ quan đi làm nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS).

Đặc biệt, trong số 3 sĩ quan chuẩn bị lên đường có Thượng tá Lương Trường Vinh đảm nhiệm vị trí Sĩ quan liên lạc cấp cao kiêm Trưởng phòng Quan sát viên quân sự phái bộ UNMISS. Đây là vị trí mới và cũng là lần đầu tiên một sĩ quan Quân đội Việt Nam được Liên hợp quốc tin tưởng lựa chọn đảm nhận vị trí cấp cao tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thượng tá Lương Trường Vinh, Phó trưởng phòng Công tác địa bàn, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, từng trải qua các nhiệm kỳ công tác tại phái bộ Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) và phái bộ UNMISS. Thượng tá Lương Trường Vinh cũng là sĩ quan đầu tiên của Việt Nam trúng tuyển vào làm việc tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), đảm nhận vị trí Sĩ quan Kế hoạch, Phòng Tổ chức - Xây dựng Lực lượng, Văn Phòng các Vấn đề Quân sự, Cục Hoạt động hòa bình (8/2020 - 8/2024).

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Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu chỉ đạo, động viên các cá nhân nhận quyết định dịp này.

Cùng nhận quyết định lên đường dịp này có Đại úy Nguyễn Huy Hoàng, thay thế Trung tá Lê Minh Thảo đảm nhiệm vị trí Sĩ quan quan sát viên quân sự. Đại úy Đỗ Trần Thế Anh thay thế Thiếu tá Trần Viết Cường đảm nhiệm vị trí Sĩ quan quan sát viên quân sự.

Ba cá nhân được triển khai đợt này đều là những sĩ quan được lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng bài bản, là những cán bộ tiêu biểu của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ đội Biên phòng và Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam; đã trải qua các khóa huấn luyện tiền triển khai, các khóa huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong và ngoài nước.

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Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao quyết định cho hai sĩ quan tham gia nhóm quan sát viên ASEAN tại Campuchia.

Chủ trì buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chúc mừng 3 sĩ quan chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ; biểu dương Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan đã làm tốt công tác tạo nguồn, huấn luyện, bồi dưỡng lực lượng, sẵn sàng triển khai cán bộ đi thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

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Trao quyết định khen thưởng 2 sĩ quan có thành tích xuất sắc trong nhóm quan sát viên ASEAN tại Campuchia (AOT-CPC) đợt 1.

Việc Liên hợp quốc tiếp tục tin tưởng mời Việt Nam cử sĩ quan đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại phái bộ gìn giữ hòa bình là sự ghi nhận đối với năng lực, bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và những đóng góp thực chất của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao bằng khen cho sĩ quan đã hoàn thành nhiệm vụ quan sát viên ASEAN và cử đoàn gồm 2 đồng chí đi Campuchia thay thế lực lượng của Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia nhóm quan sát viên ASEAN (AOT).

Sau hơn 12 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Bộ Quốc phòng đã cử gần 1.400 lượt cán bộ, nhân viên Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại các phái bộ, Trụ sở Liên hợp quốc và Văn phòng Liên lạc của Liên hợp quốc tại Vương quốc Bỉ.

Hiện nay Đội Công binh số 5 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 đang tập trung tổ chức huấn luyện, làm công tác chuẩn bị để triển khai luân phiên thay thế theo kế hoạch vào tháng 9/2026. Đồng thời, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng tổ chức, biên chế của Đội Công binh số 6 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 9, tạo nguồn chuẩn bị thay thế trong năm 2027.

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Công tác Đảng của lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Liên hợp quốc

VOV.VN - Thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan trong điều kiện địa bàn Bentiu tiềm ẩn nhiều bất ổn, Đảng ủy Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới, góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, bảo đảm đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế.

 

Quỳnh Trang/VOV.VN
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