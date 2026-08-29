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Lãnh đạo, chỉ huy nêu gương

Thứ Bảy, 05:00, 29/08/2026
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VOV.VN - Từ phong trào thi đua “Ba nhất” gồm Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất, Công an tỉnh Quảng Ninh cụ thể hóa yêu cầu xây dựng lực lượng bằng mô hình “Lãnh đạo, Chỉ huy 5 gương mẫu”, gắn trách nhiệm nêu gương với tiêu chí và cam kết cụ thể.

Thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công an về “Tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân”, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định việc xây dựng nền nếp phải bắt đầu từ đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy. Người đứng đầu yêu cầu cấp dưới chấp hành Điều lệnh thì trước hết bản thân phải chấp hành nghiêm; muốn đơn vị làm việc trách nhiệm, khoa học thì phương pháp chỉ huy cũng phải rõ việc, rõ người và rõ trách nhiệm.

Từ yêu cầu đó, mô hình “Lãnh đạo, chỉ huy 5 gương mẫu” cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương thành năm nhóm nội dung: gương mẫu trong chấp hành kỷ luật, điều lệnh và quy chế công tác; trong trách nhiệm và tinh thần phục vụ; trong tác phong; trong văn hóa ứng xử; trong học tập, rèn luyện và tự phê bình. Đây là những nội dung có thể theo dõi trong công việc hằng ngày, thay vì chỉ đánh giá qua những nhận xét chung vào cuối năm.

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Tại Phòng Cảnh sát giao thông, mô hình "Lãnh đạo, Chỉ huy 5 gương mẫu" được gắn với đổi mới phương pháp điều hành và phát huy vai trò giám sát, phản biện của cán bộ, chiến sĩ. 

“Với mục tiêu xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp là tấm gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật; đồng thời xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm. Theo đó, mỗi đồng chí lãnh đạo, chỉ huy trong Công an Quảng Ninh phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương, văn hóa ứng xử và chất lượng công tác, quyết tâm đổi mới phương pháp lãnh đạo, đổi mới phong cách chỉ huy và đổi mới cách nêu gương từ những việc làm nhỏ nhất", Thượng tá Trần Thế Hùng, Phó trưởng Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết.

“5 gương mẫu” trước hết đặt trách nhiệm lên người đứng đầu, nhưng đích đến là sự chuyển biến của cả tập thể. Người chỉ huy không chỉ giao nhiệm vụ mà phải theo sát việc thực hiện, sẵn sàng nhận trách nhiệm khi công việc chậm hoặc hiệu quả chưa đạt yêu cầu. Sự tiến bộ của cán bộ, chiến sĩ, chất lượng công việc và thái độ phục vụ Nhân dân trở thành những căn cứ để nhìn nhận vai trò của người lãnh đạo.

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Ở Công an cấp xã, nơi cán bộ thường xuyên tiếp xúc và giải quyết công việc trực tiếp với người dân, sự gương mẫu của người chỉ huy được thể hiện qua những việc rất cụ thể

Tại Phòng Cảnh sát giao thông, mô hình được gắn với đổi mới phương pháp điều hành và phát huy vai trò giám sát, phản biện của cán bộ, chiến sĩ. Thượng tá Lương Đức Thiện, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh cho rằng cách làm này tạo thêm một chiều kiểm tra từ bên trong đơn vị, cấp dưới không chỉ thực hiện mệnh lệnh mà còn có trách nhiệm góp ý để phương pháp chỉ huy sát thực tiễn hơn. 

"Với mô hình 5 gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ huy, Phòng Cảnh sát giao thông đặt ra 2 vấn đề. Đối với lãnh đạo, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, điều hành và phải thực hiện nhiệm vụ khoa học với tinh thần trách nhiệm cao. Cán bộ, chiến sĩ theo dõi, giám sát, phản biện để giúp lãnh đạo hoàn thiện hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành. Vì mục tiêu cuối cùng là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phục vụ tốt nhất cho mhân dân", Thượng tá Lương Đức Thiện nói.

Để mô hình không dừng ở lễ phát động, 100% lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an tỉnh Quảng Ninh ký cam kết thực hiện và tự đánh giá kết quả hằng tháng. Từng đơn vị phải cụ thể hóa tiêu chí theo đặc thù công tác; đưa nội dung thực hiện vào sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, giao ban và đánh giá cán bộ định kỳ. Kết quả thực hiện là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng và xem xét trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy.

Ở Công an cấp xã, nơi cán bộ thường xuyên tiếp xúc và giải quyết công việc trực tiếp với người dân, sự gương mẫu của người chỉ huy được thể hiện qua những việc rất cụ thể: chấp hành điều lệnh, thái độ trong giao tiếp, cách tiếp nhận phản ánh và trách nhiệm xử lý công việc đến cùng.

“Trong công tác cũng như trong sinh hoạt và trong việc thực hiện Điều lệnh Công an nhân dân thì người chỉ huy rất cần sự gương mẫu. Và tôi nghĩ rằng đây là một trong những phong trào cần phải lan tỏa trong bối cảnh hiện nay đối với Công an cơ sở", Thượng tá Nguyễn Thị Hoài Thu, Trưởng Công an phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ.

lanh dao, chi huy neu guong hinh anh 3
Để mô hình "Lãnh đạo, Chỉ huy 5 gương mẫu" không dừng ở lễ phát động, 100% lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an tỉnh Quảng Ninh ký cam kết thực hiện và tự đánh giá kết quả hằng tháng.

Mô hình đã xác định khá rõ tiêu chí, trách nhiệm và cách thức kiểm tra. Tuy nhiên, hiệu quả thực chất sẽ phụ thuộc vào việc tự đánh giá có phản ánh đúng chất lượng công việc hay không; góp ý, phản biện có được tiếp nhận nghiêm túc hay không; những hạn chế có được chỉ rõ và khắc phục đến cùng hay không. Khi đó, sự gương mẫu mới không dừng ở cam kết của từng cá nhân mà từng bước trở thành nền nếp của đơn vị. Thước đo của “Lãnh đạo, chỉ huy 5 gương mẫu” vì thế không nằm ở số bản cam kết đã ký, mà ở những chuyển biến có thể nhận thấy, đó là mệnh lệnh và trách nhiệm rõ hơn; cán bộ, chiến sĩ chấp hành kỷ luật tự giác hơn; nội bộ dân chủ, đoàn kết hơn; công việc được giải quyết đúng tiến độ và người dân được phục vụ tốt hơn. Đó cũng là cách phong trào thi đua “Ba nhất” được cụ thể hóa bằng kết quả công tác hằng ngày của Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tiến Cường, Quốc Xã/VOV-Đông Bắc
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