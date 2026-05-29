  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Phong trào “Ba nhất” tạo chuyển biến tích cực trong Công an Cần Thơ

Thứ Sáu, 20:15, 29/05/2026
VOV.VN - Ngày  29/5, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị biểu dương phong trào thi đua “Ba nhất” với các tiêu chí “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”; đồng thời khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Sau 6 tháng triển khai, phong trào thi đua “Ba nhất” đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố. Các đơn vị, địa phương đã tổ chức hơn 300 hoạt động sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, hỗ trợ và đồng hành cùng nhân dân; xây dựng, duy trì trên 100 mô hình, phần việc thiết thực. Ngoài ra, Công an thành phố đã vận động triển khai chương trình xây dựng 1.000 căn nhà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thực hiện tiêu chí “Kỷ luật nhất”, Công an thành phố tập trung nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh, kỷ cương, trách nhiệm công tác của cán bộ, chiến sĩ; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong làm việc. Công an thành phố đã tổ chức tọa đàm “Nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh Công an nhân dân gắn với phong trào thi đua Ba nhất” với sự tham gia của 100% công an các đơn vị, địa phương.

Tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”.

Đối với tiêu chí “Trung thành nhất”, các đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tập trung đấu tranh với tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức và xuyên quốc gia. Qua đó, tội phạm về trật tự xã hội giảm 24,5%; tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm 15,5%; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí.

Với tiêu chí “Gần dân nhất”, Công an thành phố chủ động tham mưu UBND thành phố phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao hiệu quả công tác dân vận khéo, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm tại cơ sở. Người dân đã cung cấp 660 nguồn tin, trong đó có 513 tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, làm rõ 327 vụ, xử lý 522 đối tượng.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đánh giá, phong trào thi đua “Ba nhất” đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh, tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ khi tiếp xúc với nhân dân.

Công an thành phố Cần Thơ đã tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”.

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng nhấn mạnh, phong trào thi đua “Ba nhất” gắn với việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ cương, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân.

Dịp này, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Công an Cần Thơ bắt hai nữ giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng

VOV.VN - Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố, bắt tạm giam hai nữ giám đốc doanh nghiệp để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan hoạt động môi giới đưa lao động sang Hàn Quốc, với số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.

Cần Thơ khởi công dự án điện gió gần 15.000 tỷ đồng

VOV.VN - Hôm nay (19/5), tại phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ khởi công nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 nằm trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Công an thành phố Cần Thơ cảnh báo hiểm họa từ đốt rơm rạ trên đồng

VOV.VN - Ngày 10/4, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, vừa qua trên địa bàn thành phố đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm liên quan đến việc đốt rơm rạ trên đồng.

Công an thành phố Cần Thơ khởi tố đối tượng tham ô tài sản

VOV.VN - Theo điều tra, trong thời gian làm nhân viên tại Công ty TNHH MTV Thương mại Năm Sao (khu vực Hòa Thạnh B, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ), Trần Thanh Sang đã lợi dụng chính sách bán hàng công nợ của công ty để chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng. 

Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ 34 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền

VOV.VN - Chiều nay 15/2, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa đột kích sới gà giữa khu đất trống, bắt giữ 34 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền.

Công an Cần Thơ bắt giữ 3 đối tượng bị truy nã

VOV.VN - Ngày 2/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa bắt giữ các đối tượng bị truy nã, trong đó có đối tượng đặc biệt nguy hiểm để xử lý theo quy định của pháp luật.

