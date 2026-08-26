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Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 15:41, 26/08/2026
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VOV.VN - Đoàn đại biểu TP.HCM đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ nhân Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Sáng 26/8, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, nhân Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

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Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (ảnh: T.B)

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình) và Nghĩa trang TP.HCM (phường Linh Xuân), đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị lão thành cách mạng, tướng lĩnh, cán bộ trong lực lượng vũ trang, những người đã có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tiếp đó, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn), đoàn cũng đã thành kính dâng hoa, dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất, phồn vinh và phát triển.

Đoàn đại biểu đến Bảo tàng Tôn Đức Thắng dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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