Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng lãnh đạo cấp cao mới của Lào

Ngày 23/3/2026, nhân dịp Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào bầu đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, giữ chức Chủ tịch nước; đồng chí Sonexay Siphandone giữ chức Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Saysomphone Phomvihane giữ chức Chủ tịch Quốc hội; và đồng chí Viengthong Siphandone giữ chức Phó Chủ tịch nước; Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi các Điện mừng tới các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Lào.

Trong các bức Điện, các đồng chí Lãnh đạo Việt Nam đã nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí Lãnh đạo mới của Lào được Quốc hội nước CHDCND Lào tín nhiệm bầu vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt; đồng thời khẳng định đây là sự thể hiện rõ nét niềm tin và sự đánh giá cao của Quốc hội và nhân dân Lào đối với năng lực, uy tín cũng như những đóng góp quan trọng của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Các đồng chí Lãnh đạo Việt Nam bày tỏ tin tưởng Ban Lãnh đạo mới sẽ lãnh đạo Nhà nước và nhân dân Lào anh em thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X giai đoạn 2026-2030; xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng, với vị thế ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên trường quốc tế; đồng thời bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào thời gian qua không ngừng được vun đắp, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực.

Các đồng chí Lãnh đạo Việt Nam khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá do các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp; đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đồng chí Lãnh đạo Lào nhằm không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, qua đó góp phần vào hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực và trên thế giới.

Cùng ngày, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao đã gửi Điện mừng tới đồng chí Thongsavan Phomvihane nhân dịp được Quốc hội Lào khóa X bầu giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nước CHDCND Lào.

Trong điện, đồng chí bày tỏ tin tưởng rằng trên cương vị mới, đồng chí Thongsavan Phomvihane sẽ triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hữu nghị và hợp tác vì phát triển; đồng thời tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.