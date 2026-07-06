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Lào Cai: Đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng theo quy định của Tỉnh ủy

Thứ Hai, 17:38, 06/07/2026
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VOV.VN - Sáng 6/7, toàn bộ hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai đồng loạt tổ chức lễ chào cờ đầu tháng kết hợp sinh hoạt tư tưởng theo quy định của Tỉnh ủy. Hoạt động nhằm chuẩn hóa văn hóa công sở, nâng cao kỷ cương hành chính và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sáng 6/7, toàn bộ hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở ở Lào Cai đã đồng loạt tổ chức buổi Lễ chào cờ đầu tháng kết hợp sinh hoạt tư tưởng. Hoạt động này nhằm thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về chuẩn hóa văn hóa công sở, nâng cao kỷ cương hành chính và cụ thể hóa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

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Lễ chào cờ sáng 6/7 tại Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh

Đúng 7h sáng nay, các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp toàn tỉnh đã trang nghiêm thực hiện nghi thức chào cờ. Nhân sự tham gia tuân thủ nghiêm túc trang phục áo sơ mi trắng, quần tối màu hoặc sắc phục ngành, áo đoàn theo đúng quy định do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành. Buổi lễ diễn ra tối đa 30 phút với nghi thức hát Quốc ca dõng dạc trên nền nhạc thống nhất.

Ngay sau đó, các đơn vị đã tiến hành sinh hoạt chính trị để đánh giá công vụ và công khai biểu dương các điển hình xuất sắc trong tháng. Riêng các cơ sở y tế trực chiến, lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu, khối sản xuất và ngành giáo dục được chủ động bố trí hình thức linh hoạt để bảo đảm chuyên môn.

Theo kế hoạch của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, Lễ chào cờ tập trung cấp tỉnh tháng 7/2026 sẽ diễn ra vào khung giờ đặc biệt: 20 giờ 00 phút ngày 16/7 tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái. Nghi lễ này được điều chỉnh để kết hợp đồng bộ trong Chương trình ra mắt phố đi bộ phường Yên Bái, các hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian và đặc biệt là nằm trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2026.

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Lễ chào cờ đầu tháng từ lâu đã được Công an xã Bảo Ái duy trì trở thành nền nếp

Thành phần tham dự gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng trở lên, lực lượng vũ trang, đông đảo nhân dân cùng toàn thể đại biểu khách mời dự Hội nghị xúc tiến đầu tư. Từ tháng 8/2026, hoạt động tại Quảng trường 19/8 sẽ quay lại khung 7h sáng thứ Hai đầu tháng định kỳ.

Quy định đồng bộ này được chuẩn hóa dựa trên nền tảng nhiều mô hình vốn đã duy trì nền nếp tại địa phương. Trước đó, khối lực lượng vũ trang như Công an tỉnh Lào Cai và khối kinh tế như doanh nghiệp THACO AUTO Lào Cai đã tổ chức nghiêm túc hoạt động chào cờ đầu tháng.

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Lễ chào cờ kết hợp vinh danh "Người của tháng" được phường Cam Đường duy trì từ khi bắt đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Đặc biệt tại khối chính quyền cơ sở, tiêu biểu là UBND phường Cam Đường, lễ chào cờ từ lâu đã gắn liền với mô hình “Người của tháng” để vinh danh kịp thời các cá nhân, tập thể tiêu biểu xuất sắc trước khi bước vào tháng làm việc mới.

Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch đồng bộ toàn tỉnh chính là bước đi chiến lược nhằm nhân rộng các giá trị văn hóa hành chính chính thống, tạo sự đoàn kết và thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị.

An Kiên/VOV-Tây Bắc
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