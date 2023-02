Lào, Campuchia gửi điện mừng 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

​Nội dung Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có đoạn viết:

“Đảng Nhân dân Cách mạng Lào hết sức vui mừng nhận thấy trong suốt 93 năm qua, kể từ ngày thành lập và trưởng thành vững mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, đã gánh vác sứ mệnh lịch sử, góp phần hoàn thành sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước, tiếp tục xây dựng phát triển đất nước theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới một cách sáng tạo và đã giành được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sự, góp phần làm cho đất nước Việt Nam ổn định về chính trị, quốc phòng - an ninh vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ kép trong phòng chống, kiểm soát dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và có hiệu quả, góp phần đưa kinh tế tăng trưởng cao kỷ lục, dẫn đầu ở khu vực và trên thế giới, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vô cùng tự hào nhận thấy, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam được các thế hệ lãnh đạo tiền bối của hai Đảng, hai Nhà nước Lào - Việt Nam sáng lập, vun đắp và rèn luyện, trải qua bao gian nan thử thách dưới ngọn lửa cách mạng trong nhiều thập kỷ, đã trở thành tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước và đang không ngừng được vun đắp, tăng cường đi vào chiều sâu trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước chúng ta. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục cùng với Việt Nam bảo vệ và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái, góp phần vào xây dựng hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia có đoạn viết:

“Đảng Nhân dân Campuchia nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được trong thời gian qua. Chúng tôi hết sức vui mừng về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Campuchia - Việt Nam không ngừng phát triển, khẳng định quyết tâm tiếp tục đưa quan hệ Campuchia - Việt Nam ngày càng phát triển theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Đảng Nhân dân Campuchia tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sớm hoàn thành mục tiêu “trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045”.

Chúc tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta không ngừng được củng cố và phát triển”.

Nhân dịp này, đồng chí Thongsavanh Phomvihane, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; đồng chí Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam cũng có Điện mừng gửi đồng chí Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ta./.