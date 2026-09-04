English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn giai đoạn 2026-2030

Thứ Sáu, 19:01, 04/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết luận số 91 nêu rõ: Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030 để chỉ đạo, điều phối thống nhất việc tổ chức các sự kiện quan trọng; kịp thời xem xét, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh.

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 91-KL/TW về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030.

lap ban chi dao trung uong ve to chuc ky niem cac ngay le lon giai doan 2026-2030 hinh anh 1
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 91-KL/TW về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030.

Theo kết luận, giai đoạn 2026-2030 có nhiều ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng của đất nước, trong đó có kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 140 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kết luận nêu rõ, cần quán triệt sâu sắc yêu cầu tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng phải hướng về nhân dân, lấy giá trị lịch sử, chính trị, văn hóa, giáo dục làm trọng tâm.

Trong đó, xác định nội dung, hình thức tổ chức bảo đảm phù hợp với quy mô, tính chất, ý nghĩa và điều kiện thực tế của từng sự kiện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho những sự kiện có ý nghĩa đặc biệt.

Mỗi sự kiện xác định rõ mục tiêu, nội dung cốt lõi, thông điệp, đối tượng và kết quả cần đạt làm cơ sở lựa chọn các hoạt động phù hợp. Rà soát, tích hợp nội dung tương đồng, giảm trùng lặp, dàn trải, tổ chức triển khai thực chất, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Ban Bí thư yêu cầu triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống chủ động, xuyên suốt từ quá trình chuẩn bị, tổ chức đến phát huy giá trị của sự kiện; xây dựng sớm định hướng nội dung, chủ đề tuyên truyền kỷ niệm và có kế hoạch thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện, bảo đảm kịp thời, thống nhất, sinh động, tạo hiệu ứng sâu rộng và phù hợp với từng đối tượng.

Cùng với đó, đổi mới nội dung, phương thức truyền tải, kết hợp hiệu quả báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật, điện ảnh, bảo tàng, di tích, nhà trường với các phương thức truyền thông hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, số hóa và khai thác tư liệu, dữ liệu, di sản, tạo điều kiện để nhân dân chủ động tiếp cận, tìm hiểu, tương tác, trải nghiệm và lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa, nhất là phục vụ tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ.

Chấn chỉnh hoạt động phô trương, lãng phí

Kết luận của Ban Bí thư nêu rõ, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và thông tin trên không gian mạng; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin và đồng thuận xã hội.

Chú trọng tuyên truyền và đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại để quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước, con người và những thành tựu của Việt Nam, góp phần tăng cường hiểu biết, hữu nghị, hợp tác và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ban Bí thư yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm. Đối với các sự kiện có quy mô lớn, tập trung đông người, phải đặc biệt quan tâm các điều kiện phục vụ nhân dân, bảo đảm an toàn, thuận lợi, văn minh.

Kết luận yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát từ khâu xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đến tổ chức thực hiện; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những nội dung, hoạt động chưa phù hợp, biểu hiện phô trương, lãng phí, trùng lặp, dàn trải, sử dụng nguồn lực kém hiệu quả.

Sau mỗi sự kiện lớn, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm thực chất, lấy hiệu quả chính trị, tư tưởng, văn hóa, giáo dục, sức lan tỏa xã hội, sự tham gia, hưởng ứng của nhân dân và hiệu quả sử dụng nguồn lực làm thước đo.

Về tổ chức thực hiện, Kết luận nêu rõ: Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 để chỉ đạo, điều phối thống nhất việc tổ chức các sự kiện quan trọng; kịp thời xem xét, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh.

Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng Ban; Ban Tuyên giáo Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Kim Anh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gia Lai tổ chức quy mô lớn lễ hội "Bản hòa âm đại ngàn"
Gia Lai tổ chức quy mô lớn lễ hội "Bản hòa âm đại ngàn"

VOV.VN - Ngày (9/6), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật Tây Nguyên "Bản hòa âm đại ngàn", diễn ra từ ngày 26 đến 27/6 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku.

Gia Lai tổ chức quy mô lớn lễ hội "Bản hòa âm đại ngàn"

Gia Lai tổ chức quy mô lớn lễ hội "Bản hòa âm đại ngàn"

VOV.VN - Ngày (9/6), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật Tây Nguyên "Bản hòa âm đại ngàn", diễn ra từ ngày 26 đến 27/6 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku.

Rước “ông lợn” ở La Phù – Nghi lễ cổ gìn giữ mạch nguồn cộng đồng
Rước “ông lợn” ở La Phù – Nghi lễ cổ gìn giữ mạch nguồn cộng đồng

VOV.VN - Đêm 13 tháng Giêng, khi trống hội vang lên trong làng La Phù, những đoàn rước “ông lợn” lại nối dài qua từng ngõ nhỏ, tiến về đình làng trong ánh đèn rực sáng. Nghi lễ độc đáo tồn tại hàng trăm năm không chỉ là lễ hội đầu xuân, mà còn là biểu tượng của tín ngưỡng nông nghiệp và sức gắn kết cộng đồng.

Rước “ông lợn” ở La Phù – Nghi lễ cổ gìn giữ mạch nguồn cộng đồng

Rước “ông lợn” ở La Phù – Nghi lễ cổ gìn giữ mạch nguồn cộng đồng

VOV.VN - Đêm 13 tháng Giêng, khi trống hội vang lên trong làng La Phù, những đoàn rước “ông lợn” lại nối dài qua từng ngõ nhỏ, tiến về đình làng trong ánh đèn rực sáng. Nghi lễ độc đáo tồn tại hàng trăm năm không chỉ là lễ hội đầu xuân, mà còn là biểu tượng của tín ngưỡng nông nghiệp và sức gắn kết cộng đồng.

Lễ hội đền Trần năm 2026 - Tri ân công lao to lớn của các vua Trần
Lễ hội đền Trần năm 2026 - Tri ân công lao to lớn của các vua Trần

VOV.VN - Lễ hội đền Trần năm 2026 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, trong 5 ngày (từ ngày 1 - 5/3, tức từ ngày 13 đến hết ngày 17 tháng Giêng âm lịch) tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên).

Lễ hội đền Trần năm 2026 - Tri ân công lao to lớn của các vua Trần

Lễ hội đền Trần năm 2026 - Tri ân công lao to lớn của các vua Trần

VOV.VN - Lễ hội đền Trần năm 2026 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, trong 5 ngày (từ ngày 1 - 5/3, tức từ ngày 13 đến hết ngày 17 tháng Giêng âm lịch) tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên).

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội