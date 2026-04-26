  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước

Chủ Nhật, 11:12, 26/04/2026
VOV.VN - Ngày 25/4, tại Nhà Việt Nam ở Washington DC, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tổ chức buổi sinh hoạt “Hướng về cội nguồn” nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. 

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nêu bật ý nghĩa các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 cũng đúng là dịp để cán bộ, nhân viên và cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn cùng ôn lại truyền thống dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước; đồng thời bồi đắp tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và gắn bó với quê hương.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại sự kiện

Đại sứ khẳng định 3 dấu mốc nói trên đều có ý nghĩa rất sâu sắc đối với mỗi người Việt Nam. Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để hướng về cội nguồn, về công lao dựng nước của các Vua Hùng. Đó không chỉ là một truyền thống văn hóa, mà còn là nền tảng tinh thần gắn kết mỗi người Việt Nam - dù ở trong nước hay ở nước ngoài, dù ở hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn có chung một nguồn cội. Chính từ ý thức về cội nguồn đó mà qua bao thế hệ, dân tộc ta luôn giữ được sự gắn bó và sức mạnh để vượt qua những thời điểm khó khăn nhất.

Ngày 30/4 là dấu mốc của ý chí độc lập, tự cường và khát vọng thống nhất đất nước. Thắng lợi đó không chỉ khép lại một giai đoạn lịch sử, mà còn mở ra con đường để Việt Nam vươn lên, hội nhập và phát triển.

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 nhắc chúng ta về giá trị của lao động, của sự cống hiến bền bỉ và thầm lặng. Chính từ những nỗ lực đó mà đất nước ta đã đạt được những thành tựu ngày hôm nay.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh năm nay, những ngày kỷ niệm đó càng có ý nghĩa khi đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới sau thành công của Đại hội XIV của Đảng. Đại hội đã xác định rõ con đường phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập sâu rộng, đồng thời tiếp tục đặt con người ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển. Điều đó không chỉ là những định hướng lớn ở tầm quốc gia, mà còn là yêu cầu rất cụ thể đối với mỗi chúng ta trong công việc hàng ngày.

Sự kiện đồng thời là hoạt động thiết thực triển khai Kế hoạch hành động công tác thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao năm 2026. Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại theo hướng chủ động, kịp thời, đồng bộ, sáng tạo và hiệu quả; gắn tuyên truyền về các ngày lễ lớn với quảng bá đường lối đối ngoại, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài và hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động, hội nhập.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham dự lễ dâng hương, giao lưu văn nghệ và hoạt động khen thưởng các học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia công tác cộng đồng.

Chương trình góp phần tăng cường gắn kết giữa các gia đình cán bộ, khuyến khích thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Quang Trung/VOV-Washington
Tin liên quan

Gìn giữ bản sắc dân tộc qua Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Cộng hòa Séc
VOV.VN - Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 được tổ chức trang trọng tại Cộng hòa Séc, quy tụ đông đảo kiều bào và cộng đồng người Việt châu Âu, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, gắn kết thế hệ trẻ xa quê với cội nguồn.

Phú Thọ làm mới sản phẩm, hút khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026
VOV.VN - Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026, các điểm đến tại Phú Thọ không chỉ sôi động về lượng khách mà còn ghi dấu bởi nỗ lực làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Mãn nhãn màn pháo hoa tại Việt Trì dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026
VOV.VN - Tối 25/4/2026 (tức 9/3 âm lịch), đông đảo người dân và du khách có mặt tại khu vực công viên Văn Lang (phường Việt Trì, Phú Thọ) để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa đẹp mắt đã trở thành "thương hiệu" của địa phương mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

