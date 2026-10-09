English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia

Thứ Sáu, 15:43, 09/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vào 14h chiều nay (9/10) Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia đã diễn ra trọng thể tại Cung Hoà Bình. 

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, vào trưa nay (9/10), Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức từ ngày 9/10-10/10.

Vào 14h chiều nay (9/10) Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia đã diễn ra trọng thể tại Cung Hoà Bình. 

le don thu tuong le minh hung tham chinh thuc vuong quoc campuchia hinh anh 1
Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia đã diễn ra trọng thể tại Cung Hoà Bình. 

Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Campuchia Hun Manet ra tận cửa xe chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi tặng Thủ tướng Lê Minh Hưng, hai Thủ tướng cùng bước lên bục danh dự. Dưới Quốc kỳ hai nước, Quốc thiều Việt Nam và Campuchia được cử hành trang trọng, hai Thủ tướng và đại biểu 2 nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

Trong không khí trang nghiêm, hai Thủ tướng cùng bước tới chào Quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Hun Manet mời Thủ tướng Lê Minh Hưng duyệt đội danh dự quân đội Hoàng gia Campuchia. Tiếp đó, hai Thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu đoàn đại biểu 2 nước tiến hành hội đàm.

le don thu tuong le minh hung tham chinh thuc vuong quoc campuchia hinh anh 2
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng có các cuộc hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Campuchia nhằm trao đổi toàn diện về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất các định hướng lớn trong quan hệ hợp tác giữa hai nước giai đoạn phát triển mới; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác quan trọng giữa các ban, bộ, ngành và địa phương, qua đó tạo nền tảng pháp lý và động lực mới để thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

le don thu tuong le minh hung tham chinh thuc vuong quoc campuchia hinh anh 3

Ấn tượng nhất trong bức tranh quan hệ song phương chính là sức bật kinh tế và thương mại. Trong bối cảnh Campuchia đang tích cực đẩy mạnh cải cách kinh tế theo hướng tăng trưởng bền vững, đa dạng hóa, nâng cao sức cạnh tranh và hội nhập quốc tế - với mức tăng trưởng GDP đạt 5% năm 2025 và dự báo 4,2% năm 2026 - thì việc kết nối sâu sắc hơn với nền kinh tế Việt Nam là một ưu tiên tự nhiên và cùng có lợi.

le don thu tuong le minh hung tham chinh thuc vuong quoc campuchia hinh anh 4

Số liệu kinh tế minh chứng rõ nét cho động lực hợp tác này, trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 8,7 tỷ USD, tăng trưởng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng du khách qua lại giữa hai quốc gia đã đạt xấp xỉ 1 triệu lượt người. Đặc biệt, trong nửa đầu năm 2026, lượng khách du lịch Campuchia sang Việt Nam đạt tới 565.000 lượt, tăng mạnh 40,8%.

Lại Hoa-Văn Đỗ/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng: "Mỗi kiều bào là một đại sứ nhân dân" vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào
Thủ tướng: "Mỗi kiều bào là một đại sứ nhân dân" vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, vào ngày 9/10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Viêng Chăn.

Thủ tướng: "Mỗi kiều bào là một đại sứ nhân dân" vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào

Thủ tướng: "Mỗi kiều bào là một đại sứ nhân dân" vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, vào ngày 9/10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Viêng Chăn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc chuyến thăm chính thức Lào
Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc chuyến thăm chính thức Lào

VOV.VN - Vào 11h trưa nay (9/10), Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Viêng Chăn, kết thúc chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc chuyến thăm chính thức Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc chuyến thăm chính thức Lào

VOV.VN - Vào 11h trưa nay (9/10), Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Viêng Chăn, kết thúc chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm gia đình Cố Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomviha
Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm gia đình Cố Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomviha

VOV.VN - Trong chuyến công tác tại Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, sáng nay (9/10), Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thắp hương và thăm gia đình Cố Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm gia đình Cố Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomviha

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm gia đình Cố Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomviha

VOV.VN - Trong chuyến công tác tại Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, sáng nay (9/10), Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thắp hương và thăm gia đình Cố Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội